還債王？丁守中：建設都不做 犧牲市民福祉為代價

圖／丁守中辦公室 提供

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中時電子報
綜合報導

台北市被封為「六都還債王」，台北市長柯文哲也自豪還債績效過人，不過台北市長參選人丁守中則表示，柯文哲除了做秀，什麼重大建設都不做，當然是還債王。他表示，就像一個公司追求EPS好看，完全不做長期投資一樣，是以台北的長久城市競爭力及市民福祉為犧牲。

丁守中也質疑，內湖至今天天交通阻塞，文山區交通進出不便，都是因為台北捷運環狀路網，原規劃有北環段、南環段、及台北東側南北向捷運系統，但柯文哲上台三年半通通不見任何進展，更別説何時動工了。因此柯文哲自詡是還債王時，「想想廣大堵在塞車陣中的上班族吧」！

丁守中今天在臉書PO文做了以上表示。他也指出，欠缺重大建設，以致在智慧城市的建設上，台北太落伍了。簡單如紅綠燈的設置，國外大都會早就藉著資通訊、物聯網、雲端運算，將車流人潮跟紅綠燈停等時間同歩。台北紅綠燈深夜沒有車了，還是九十九秒起跳，浪費時間、汽油、並增加空氣汚染。別的國家大都會早就社區垃圾真空高壓下地了，再將垃圾真空高壓吸走。台北倒垃圾不論刮風下雨還得追著垃圾車跑。

丁守中也質疑，柯文哲四年二萬戶公宅已完全跳票成夢幻泡影。上台至今只完工1334戶，且全部是郝龍斌規劃的。

(中時電子報)

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