北士科學生宿舍首曝光 每月4000入住新屋

2018年07月17日 14:54 中時 林縉明

北市府釋出北士科公宅36戶作為學生宿舍使用，今首度開放樣品屋供媒體拍攝，每戶皆有客廳、陽台、乾濕分離衛浴、廚房，設備齊全。（林縉明攝）

北市府釋出北士科公宅36戶作為學生宿舍使用，每戶皆為4房型，可入住7人，其中一間擁有獨立衛浴。（林縉明攝）

文化大學大群館被認定違規使用解約，住宿生面臨無處可住，北市府釋出北投士林科學園區公宅做為學生宿舍，提供36戶、252床，都發局昨（17日）曝光樣品屋，採光明亮，大陽台、廚房設備齊全，每戶可容納7名學生，每床每月約4000元，但周邊沒有賣場，僅一公車路線可至劍潭捷運站，生活機能、聯外交通恐成入住學生須克服的問題。

因應文大大群館違規使用，校方確定與所有權人又昱公司解決，原大群館400餘位住宿生備受關注，北市府成立專案小組，副市長林欽榮上周宣布，將釋出北士科、興隆公宅二期共340個床位，提供各校提報營運管理、回饋計畫進行評選。

率先釋出的北士科公宅位於北投區福美路，提供36戶、252個床位，樣品屋昨首度曝光，每戶28.99坪，每戶4房型、2衛浴、1客廳、前後陽台，可容納7名學生，每床每月約4000元，不含水電及網路費。

依照都發局規畫，每戶2間衛浴設施，其中1間位於主臥室，居住該房間的2人享獨立衛浴，不用跟其他人共用；此外，另有1人可有獨立空間，不須與他人同住，恐衍生公共衛浴分配不均及租金公平性問題。

都發局表示，當初大樓設計並非以做為學生宿舍使用，導致格局無法滿足學生需求，市府僅提供住宿空間，後續相關管理、租金分級收費等問題交由經營學校負責。

(中時 )