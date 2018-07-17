因應年底選戰 宜縣府主要人事再做異動調整

宜蘭代理縣長陳金德致贈紀念品給卸下副縣長一職，轉投入年底輔選工作的黃適超。（胡健森攝）

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宜蘭縣政府17日舉行副縣長、秘書長及部分一級主管布達宣誓典禮，縣府這波人事異動主因是原副縣長黃適超將全力投入年底五合一輔選工作請辭獲准，牽動了包括副縣長、秘書長、民政處長、秘書處長、勞工處長等職位的人事調整。

上星期宜蘭代理縣長陳金德先宣布副縣長及秘書長即將異動後，17日在縣務會議前進一步宣布民政處長、秘書處長及勞工處長的異動內容；副縣長由原秘書長余聯興陞任、秘書長由原民政處長邵治綺升任、原勞工處長黃玲娜轉調民政處長，其職缺由秘書處長吳志宏轉任、簡任秘書兼府會聯絡人吳麗雲則陞任秘書處長一職。

代理縣長陳金德表示，原副縣長黃適超為了全力投入年底五合一選舉的輔選工作，並避免影響行政中立，主動請求自17日起請辭副縣長一職，考量縣政推動順利及團隊人事安定，配合副縣長職缺遞補，做了這波的縣府團隊調整，除感謝黃適超這8個多月來的努力，也希望能進一步借重各人的專才，共同為縣民福祉打拚。

卸下副縣長職位的黃適超則說，年底的選舉對於執政的民進黨相當嚴峻，因此自己決定全心全力投入輔選工作，回顧這8個多月來，宜蘭縣進行重大組織調整並獲得了縣議會的認同，大家也看到了代理縣長陳金德勞心勞力的成果，他除了要感謝代理縣長陳金德給了自己這個機會，同時也感謝縣府團隊的努力與支持。

(中時 )

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