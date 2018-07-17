腸病毒創紀錄 出生6天死亡與重症6年同期新高

手部衛生是腸病毒主要的預防方法。（疾管署提供）

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今年國內腸病毒累積重症已創6年同期新高，上周新增1例新生兒腸病毒併發重症死亡病例，一出生立即感染伊科病毒11型，出生6天後因敗血症引發多重器官衰竭死亡，創下台灣年紀最小的腸病毒死亡個案。

該名新生兒在6月底出生北部的女嬰，出生當日即出現呼吸困難轉新生兒加護病房治療，不幸於出生後6天因敗血症、呼吸衰竭及多重器官衰竭過世，後經審查確認為伊科病毒11型感染併發重症。

疾管署防疫醫師黃婉婷表示，這名新生兒的感染可能在媽媽懷孕期間或生產過程。主要是個案出生前，母親有輕微喉嚨痛症狀，家人也曾有過感冒，其餘接觸者無疑似症狀，研判個案可能為週產期感染所致。

上周（7月8日至7月14日）國內腸病毒門急診就診1萬988人次，較前一周下降8.4％，連續2周疫情呈下降趨勢，疫情已過高峰。不過，今年累計20例腸病毒併發重症病例，其中9例為新生兒（含6例死亡）；而重症確定病例感染型別多樣，感染伊科病毒11型最多、共有9例。

由於今年累計20例腸病毒重症病例已是6年來同期新高，針對威脅新生兒的伊科病毒11型的防治，黃婉婷指出，最主要還是避免感染，新生兒盡量不宜探視、尤其身體不舒服的大人；而孕婦也避免感染，如家中有發燒小孩也不要接觸等。

疾管署呼籲，新生兒可能藉由產前、生產過程或出生後的人際接觸等途徑感染腸病毒，一般於出生後1至14天發病，感染症狀從發燒、活力不佳、食慾降低等輕症，到腦炎、肺炎、多重器官衰竭等重症都有可能發生。

(中時 )

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