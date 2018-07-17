疑小三另結新歡 男亮鐮刀挾持 「最後1首歌」唱不完

2018年07月17日 15:05 中時 謝瓊雲

蕭男車上預藏70公分鐮刀，脅持控制小三女有行動，一整天陪著他在市區一家又一家的自助KTV唱歌。(謝瓊雲翻攝)

50歲的蕭男前幾年和國中同學蕭女久別重逢，兩人不顧已婚身分發展婚外情，近日他懷疑小三另結新歡，15日以「一起唱最後一首歌」為理由約蕭女出來，四處唱歌卻不肯放人，彰化警方派出大批警力搜捕救出蕭女，並將蕭男依妨害自由、恐嚇、傷害及公共危險等罪嫌，移送彰化地檢署偵辦。

警方調查，蕭男蕭女是國中同班同學，當年曾是男女朋友；少年少女長大後各自嫁娶，多年後重逢，想起「那些年」情愫再起，竟瞞著家人偷偷交往。由於兩人相處漸有爭吵，女方有意分手、刻意疏遠。

前天上午9時許，蕭男致電邀約蕭女，表明分手前，想跟對方再合唱「最後一首歌」成功約出女子騙上車，兩人開著車先後到八卦山上、市區林森路上的自助式投幣KTV歡唱，蕭男更自顧自喝起酒來；兩人前往第三家歌唱廣場路上，蕭女察覺有異，表明想下車離去，沒想到蕭男藉著幾分酒意亮出70公分長的鐮刀，威嚇「不把車門關上，就砍妳、剁掉妳的手！」嚇得蕭女趕緊默默傳訊求救，聯繫另名男友人協助報警。

警方通報線上警網，總計20名警力大範圍搜索並展開飛車追捕，最後在彰化市中華西路發現蕭男蕭女行蹤，以前後包抄方式將他攔停圍捕，下午5時許順利將蕭女救出，結束被控制行動將近8小時的一場驚魂記。

(中時 )