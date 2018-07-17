議員質疑市府強迫補教業者花3.9萬入品保協會 坑殺中小型補習班

2018年07月17日 15:36 中時 張潼

北市議員陳政忠質疑，根據教育部規定，今年7月1日起非按月收費的補習班必須提供履約保證機制，以確保若不幸倒閉後的學生權益；但中央提供的做法有4種，北市教育局卻強迫各家補教業者必須加入中華民國補教業品保協會，入會費高達3萬9000元，擺明坑殺中小型業者。對此，教育局澄清，業者仍可以自由選擇要加入地方或全國的品保協會。

先前許多大型連鎖補習班倒閉，影響消費者權益，部分補教業者也認為「老鼠屎」影響到其他仍在經營的業者的生意，因此決定成立中華民國補教業品保協會。協會當時表示，因會員都會先繳交基金，日後如果真的倒閉，這筆錢可作為協會協助安排其他班別接收學員，或是給予代償金額等。

陳政忠指出，根據教育部規範，除了補教業者加入相關履約品保協會或單位，另外也可選擇將收取的費用保留30％做履約保證、透過金融機構做履約保證，或是其他經教育部認可的方式。

但他質疑，北市教育局6月底與補教業者舉辦的公聽會上，卻是強制要求各家業者都加入中華民國補教業品保協會，且該協會光是入會費就要3萬9000元，相比台南市費用4000元，台北市3000多家補教業，「是否1億元圖利該協會？」而且，市府設計的品保標章原意是要讓消費者可以分辨，但上頭字樣卻是直接寫「品保協會」，就是強迫。

議員黃珊珊也表示，市府不用替協會當代言人、不用那麼熱心，即使非出自惡意，但這樣的行為會造成誤會，希望1周內改進。

對此，教育局解釋，當日會議中邀請教育部、主任消保官、銀行、協會共同出席說明，讓業者了解4種履約保證方式的差異；另外，北市目前沒有地區性的品保協會，未來如果成立，業者還是可以自由選擇要加入哪一個協會。局長曾燦金也表示，針對標章的字樣，會帶回去修正。

(中時 )