空巴4百億欠款未解 海航又買20架ARJ21客機

2018年07月17日 15:05 中時電子報 李靖棠

據澎湃新聞報導，近期似乎不順的大陸海南航空（HNA Group），繼董事長王健在出差法國南部，不慎意外身亡的意外後，近日又傳出，因為積欠空中巴士集團（Airbus）高達16億美元（約489億台幣）的尾款，6架新A330客機遭到扣留的窘境。但海航集團似乎不受影響，昨日仍在范堡羅航展（Farnborough Airshow）上，與中國商飛公司簽署20架ARJ21飛機購買合約。

報導中指出，這批ARJ-21客機交付海航後，將編制於旗下的烏魯木齊航空使用，成為該款大陸國產自製的區域客機第22位用戶。這並非海航首次和中國商飛合作，上月底雙方剛剛簽署戰略合作協議，計畫未來將逐步引進200架C919大型客機，作為海航團隊未來的新戰力。

海航與中國商飛在英國航空展簽訂20架ARJ21客機合約。（圖/澎湃新聞）

海航日前傳出積欠鉅額飛機款項，6架A330客機被扣留。海南航空旗下現役A330客機。（圖/新華社）

由大陸國務院於2002年批准、隔年在上海、西安、成都、瀋陽四地同時開工製造，ARJ客機擁有四種型號，從20人座的公務用專機，到105人座的支線用客機，機身模具採用知名的麥道MD-90型客機（MD-90），搭載GE通用電氣公司的CF34-10A支線噴氣發動機，在研發過程中也得到烏克蘭安托諾夫設計局（Antonov State Company）的協助。

首家使用ARJ21客機的用戶，是大陸成都航空。（圖/中新社）

2008年底，在上海大場機場首飛成功，首批ARJ-700型客機交付給成都航空，前年6月順利完成首次載客飛行。已執飛成都-長沙-虹橋、成都-合肥-溫州、成都-上饒-南通等8條航線，兩年累積載客數達10萬人次，而ARJ-21客機也持續進行升級，今年3月底更前往冰島，進行大型側風飛行降落試驗，為未來西部航線做好萬全準備。

海航集團於1993年創立，目前已是一家跨國航空集團，目前海航集團旗下，共擁有航旅、物流、資本、科技四大業務板塊，近十年一度在海外快速擴張版圖，包含買下希爾頓集團（Hilton）的大比例股份、澳洲/香港等多筆土地，成為當年海外爆買的企業之一。但自從爆出高額經費缺口後，海航也開始重整、出售名下資產，對空巴欠款尚未解決、又簽約採購新型客機，更讓不少外媒和分析家再一次感到憂心。

(中時電子報)