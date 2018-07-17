被議員質疑愛亂說話 柯P：完全不失言才不正常

2018年07月17日 15:42 中時 陳燕珩

台北市長柯文哲上任3年多，經常因失言引爆話題，他今赴議會施政報告，被民進黨議員周柏雅抨擊老愛亂說話，說謊、政策跳票又死不認錯，只會講一堆理由，難怪很多市民無法心悅誠服尊重市長。對此，柯文哲強調，話講多了偶爾還是會失言，這沒辦法，「完全不失言才是不正常」。

周柏雅今在議會質詢指出，柯文哲很多事做得不好，市民無法給予心悅誠服的尊重，他問柯，覺得自己任內做得好嗎？柯表示，覺得他做不好的人還是有，以大數據來看，大概有22％的人非常不支持柯文哲，所以還是有改善空間，坦白講以前做得比較差，現在還OK，可以了啦。

周柏雅質疑，柯仍自我感覺良好，當市長那麼久，還是經常性失言，這部分承認嗎？柯文哲說，失言有時候是話講多了，像吃飯會咬到舌頭，這沒辦法，偶爾還是會，完全不失言才是不正常。他還說，不要那麼嚴肅，每天都要裝樣子，就會變得很假。

周追問，柯每次被質疑說謊都不願承認，到底有沒有說過謊？柯回應「很少啦，幾乎沒有」，他比較不在意，錯了就錯了，認錯就好，大部分他講了就會認帳，錯了就會認帳。

被問及3年多來有沒有政策跳票？柯文哲說，完全跳票沒有，但有百分比沒達到的，像是公宅數量沒有真正蓋到2萬戶，這比想像困難。周柏雅要他為跳票道歉，柯直說，政策是需要修正的，這不叫做錯誤，環境改變的時候，政策就要修正。

周柏雅又問，柯文哲曾說絕對不會追加預算，後來還不是破工？對此柯改口說，不是絕對不追加預算，是「絕對不亂追加預算」，而且幫人家擦屁股的不算，像是北藝中心沒辦法，一定得追加預算。

不料，周柏雅立刻舉中正橋預算打臉柯，直指「中正橋在你任內發包又追加預算，這怎麼說？」柯文哲辯稱，這是時間拖太久，國際鋼價漲了22％，沒辦法過關，他犯的錯誤是預算到發包中間隔太久。

周反諷，什麼都是別人的錯，難道都沒想到是自己能力問題？柯文哲說，「我承認是我們能力不好」，當時搞不定新北市，拖太久，但不能期待他當市長第一天就很厲害，這是慢慢的過程，會愈來愈熟悉，會更有能力處理。

周柏雅繼續問，柯文哲上任之初稱違建是國恥，不能容忍，現在違建反而年年增加？柯文哲說，大型違建不要繼續增加就阿彌陀佛了，舊的要全部拆掉不可能，這幾年實質違建提報的不多，舊的違建提報變多，因為以前覺得報了也沒用。周柏雅反指，光是違建這件事就知道柯愛說大話，理由又一堆。

(中時 )