新科立委客語宣誓 蔣絜安：用母語發聲理所當然

2018年07月17日 15:34 中時 楊孟立 、 姚志平

因不分區立委谷辣斯·尤達卡接任行政院發言人，遞補不分區立委的蔣絜安（中）17日在立法院宣誓就職，民進黨團總召柯建銘（右）、幹事長何欣純（左）到場祝賀。（姚志平攝）

民進黨不分區立委Kolas Yotaka轉任行政院發言人，依序遞補的桃園市客家事務局局長蔣絜安，今天在公公鍾肇政及家人陪同下報到，並以客語宣誓就職。她表示，自己代表客家族群，而在《客家基本法》通過，客語已經是國家語言之一，「我用自己的母語發聲，我覺得理所當然、名正言順。」

蔣絜安表示，擔任國會議員是一個全新的挑戰，會全力以赴。作為一個客家專職立委，未來會優先關心客家的語言、文化、產業以及青年等議題，也希望透過財團法人客家語言研究中心、《客家發展法》等法令，作為中央政府與地方政府溝通協調的平台，使得客家議題更加受到關注。

蔣絜安說，她是代表民進黨北部客家被提名，而百年來首次的「浪漫台三線」國家政策正在積極推動，未來不管軟硬體的建設，希望能透過立法力量讓「浪漫台三線」得以落實，帶動客家文藝復興。

蔣絜安過去擔任桃園市政府客家事務局局長，曾在議會備詢時一小時內兩度被議員要求離席。如今身份轉換，她表示，不管是質詢還是被質詢的角色，理性問政非常重要。她今天身為國會議員，依舊會秉持理性問政的態度，不會透過質詢權對政務官做無禮的對待。

(中時 )