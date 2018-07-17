駁斥佛系是對手放話 丁守中：年底選戰拚過半

圖／丁守中辦公室 提供

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中時電子報
綜合報導

年底台北市長選戰激烈，藍營支持者是否歸隊引發關注，國民黨台北市長參選人丁守中表示，他會去拜會所有泛藍陣營，包含親民黨主席宋楚瑜、新黨主席郁慕明等人，希望泛藍能夠大團結，目標鎖定在市長選舉得票過半。

至於外界戲稱他是「佛系」參選，丁守中說，他一直在基層勤跑行程，說他「佛系」是民進黨等不同對手陣營放話對他的攻擊，大家跟著引述。但藍營選民恨鐵不成鋼，希望他能更強勢，多曝光、加強攻擊力道，他「聽到了」，以後會增強批評力道，強力發揮力量。

為加強網站議題攻防，國民黨選舉官網今天正式上線，丁守中應邀擔任特別來賓，和文傳會副主委洪孟楷大口咬下香蕉和芭樂為開始，重現冰桶挑戰，透過臉書直播發起水果接力，行動支持台灣農業。丁守中點名台中市長參選人盧秀燕、基隆市長參選人謝立功和高雄市長參選人韓國瑜應戰，洪孟楷則點名台北市議員徐弘庭、林亭君和北市議員參選人李明賢接棒。

丁守中也說，年底選戰資源完全不對等，不但民進黨掌握執政優勢，柯文哲每年掌握預算加上基金也達到約3000億元規模，同時「他們很會選舉」，先後鎖定侯友宜、盧秀燕、韓國瑜，最近開始放話批評丁守中「佛系選舉」，都是民進黨造就出的名詞。事實上，既然出來選就不會是佛心來著，一定是選到底、拚到底。

他也強調，不管城市競爭力、招商引資等城市建設，台北市這幾年在國際上一直都是敬陪末座，人民低薪窮忙，讓民眾相當失望。他會抱著苦行僧的精神全力衝刺；同時窮有窮的打法，小米加步槍，除了基層勤走之外，也會透過資訊網站、通訊軟體等平台，密集傳播相關訊息。

(中時電子報)

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