比拔管更重要！包正豪籲教部 注意大馬高教發展衝擊

比拔管更重要！包正豪籲教部注意大馬高教發展衝擊。圖為大學生上課（資料照 元智大學提供）

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中時電子報

新任教育部長葉俊榮上任，淡江大學全球政治經濟學系主任包正豪在臉書上分享《當今大馬》有關馬來西亞教育部長馬智禮探討是否承認統考文憑的議題。包正豪表示，台灣的教育部的新部長剛剛上任，但還是要注意一下這件事情的發展，其時會對現在「表面上看起來還可以」的台灣高等教育國際化，產生深遠的影響。

包正豪在臉書PO文，用hashtag小諷刺道，「台灣教育比拔管更重要的事情很多」，他指出台灣高等教育機構的外籍生，有相當高的比例來自馬來西亞，特別是華文獨立中學的畢業的馬來西亞華人學生。由於統考不被馬來西亞政府承認，所以這些學生要唸大學，大概就得離開馬來西亞，也因為中文教學的緣故，所以出國念書首選台灣、大陸。一旦大馬政府承認統考，勢必有相當比例的這類學生選擇留在馬來西亞讀書，因而影響台灣高等教育機構的招生。

包正豪說，就現在嚴峻的少子女化危機之下，外籍生不再只是補充性質，他呼籲，教育部總該提前思考可能發展和影響衝擊，不能等事情發生後再來裝傻。當然不是要反對大馬政府承認統考，但「怎樣讓願意出國念書的大馬學生選擇台灣，教育部總該先想想對策吧？」

(中時電子報)

淡江大學全球政治經濟學系主任包正豪在臉書上，呼籲教育部注意會影響台灣高等教育國際化的資訊。（圖/翻攝自包正豪 臉書）

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