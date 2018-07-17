陳其南提「台灣人的故宮」 柯志恩批：故宮也要去中

2018年07月17日 16:12 中時電子報 李俊毅 綜合報導、中時 劉宗龍 綜合報導、中時

新任故宮博物院院長陳其南提出要讓「故宮台灣化」，成為台灣人的故宮。歷經內閣改組後，陳其南昨天走馬上任，聲稱首要任務是讓「故宮台灣化」，將故宮典藏文物和台灣文化產生連結，故宮成為「台灣人的故宮」。

民進黨新潮流系元老林濁水今天在臉書表示，故宮吸引人的地方正是不本土化，台北故宮和北京故宮一樣都是遊客了解中國歷史的一部分，故宮，遠的話當異國風情，近，當東亞文物一環，本土是故宮，故宮成本土，這不會太「兩邊一國」嗎？更直呼詭異極了。

國民黨立委陳學聖表示，陳其南的想法他都予以尊重，但陳其南上任後似乎要把故宮「社造化」，這點他無法認同用在故宮本院上，請用在南院就好。

台北故宮從1925年創立迄今90多年，館藏近70餘萬件文物，藏品時間跨度涵蓋新石器時代至今長達8,000年，超過9成文物皆來自中國大陸， 每樣古物皆訴說中國長遠歷史，又如何台灣化?

據聯合報報導，國民黨立委柯志恩說，故宮雖然從1933年南遷分家，但來參觀的國際遊客都很清楚「台北故宮」和「北京故宮」的分別，而台北故宮之所以能成為國際矚目的文物博物館，不光是在野的國民黨執政時多年來的努力，更不可否認的就是，故宮內珍藏大量的中國文物字畫、骨董玉器，這些都是華夏文明、中國文化的資產，柯志恩說，英國的大英博物館也不會強調英格蘭化，很顯然易見的是這些官員檯面上不敢搞台獨，但暗地裡卻老想暗度陳倉，實現華而空洞的台灣意識，實現去中國化的目的。

(中時電子報)