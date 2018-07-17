遠東航空今簽約再引進4架全新ATR 明年首季ATR機隊將達5架

2018年07月17日 15:47 工商 張佩芬

遠東航空今(17)日宣布，與NAC專業租機公司簽訂租機意向書( Letter Of Intent, LOI )，將再引進4架全新的ATR72-600飛機，預計於今年第三季開始投入國內航線營運，明年首季新引進的ATR機隊將達5架

遠東航空營運長曾金池表示，為提供給國內外旅客更好的服務，遠航持續於市場上尋找條件較好的飛機，6月已簽約租下1架全新的ATR 72-600外，今天再與NAC專業租機公司簽約租下4架全新的ATR72-600，今年總計共簽約租下5架全新ATR72-600飛機，預計今年下半年起陸續交機，可以大幅提升國內線航班服務的硬體設備品質。

遠航在去年引進了兩架ATR-600型客機，一架已於去年11月16日起執飛台中-馬公、台中-金門航線外，第二架也自今年1月13日起投入高雄-馬公航線營運，目前ATR機隊平均每日提供約20個航班。不過目前已經在營運的兩架因為兩年機齡，機租機公司同意，明年初將換下，全部使用全新客機。

曾金池進一步指出，簽約之全新ATR將陸續投入台北-金門以及台北-馬公的離島航線服務行列；遠東航空機隊汰舊換新持續進行，目標建立九至十一架的ATR機隊規模，經營離島航線；並且規劃自108年第四季起陸續引進波音737 MAX 8來執行兩岸及國際航線。

(工商 )