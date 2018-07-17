取消重陽敬老金引爭議 議員建議敬老悠遊卡放寬可買食物

2018年07月17日 15:42 中時 張潼

台北市長柯文哲上任後大刀砍掉重陽敬老禮金引發民怨，市府澄清，新的敬老悠遊卡每月480元可搭捷運、公車，還開放使用公營場館等，鼓勵長輩「要活就要動」。議員張茂楠今在議會先問柯文哲，是否真有罵老人是貪婪老人，柯說「不會那麼笨啦」；張接著建議，如果真的要愛護老人，480元應該開放去便利商店或自助餐店買吃的，讓更多人能夠用完卡內的點數。

張茂楠今詢問柯文哲，是否真的曾在海選競選團隊時，稱老人是貪婪老人？貪政府的重陽禮金和給付？對此，柯澄清，還好現在有影音，否則真的跳到黃河都洗不清，他的意思是要來參加海選的人，日後宣傳政策應該要正面，台北市的進步應該訴諸光榮感，「不會那麼笨（罵貪婪老人）！」

張茂楠進一步建議，如果要讓老人有尊嚴、健康、安心，那現在北市府推出的敬老悠遊卡，應該開放也能夠去便利商店或自助餐店買便當，這才是具體愛護老人的表現。否則，480元乘12個月、乘44萬老人，所需經費約24億，但市府預算才12、13億，「480元根本公開欺騙，代表你知道很多人不會用（原本的功能）。」

對此，柯文哲表示，要活就要動，也有考慮放寬讓長輩搭計程車，但社會福利易放難收，所以要審慎評估；不過他也對張茂楠說，他知道張有讀過政治研究所、研究2年台北市老人政策，希望看一下議員的研究結果，可以當作政策改進的參考。

(中時 )