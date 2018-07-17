酒店旁藥局的牙痛藥含K他命？ 店員、顧客都進警局

藥局出示合法藥廠的進貨單據，證明止痛藥並非不明藥丸。（胡欣男翻攝）

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台北市警保安大隊盤查到男子身上的牙痛藥，有K他命陽性反應，循線到男子購買的藥局查驗。（胡欣男翻攝）

台北市警保安大隊昨晚在中山區盤查1名有毒品前科男子，他身上的不明藥丸初篩竟有K他命成分，男子喊冤藥丸係止痛藥，警方循線找到藥局，藥局用自己販售的試劑檢驗，竟也呈陽性反應。警方表示，這極可能是實務上常見的「偽陽性」，因止痛藥與K他命化學式接近所致，已將藥品查扣送鑑識中心做精確檢驗，釐清案情。

有毒品前科的29歲番姓男子在中山區酒店做經紀，昨晚約9時許在台北市中山北路二段遭台北市警保安大隊員警攔查，在車上搜出4粒白色藥丸，初篩檢驗竟驗出K他命陽性成分，番男錯愕，喊冤稱是從附近藥局買的牙痛藥，當初花了200購買好幾顆，牙痛就吃。

員警到位於林森北路酒店旁的藥局檢驗，發現藥局所賣的該款藥牙痛藥「卡馬西平」，全都有K他命反應，蕭姓女店員自行用店裡賣的試劑檢驗，竟也是陽性反應，番男與店員一同遭警方帶回依毒品罪嫌驗尿偵辦，女店員不可置信，認為若真的有毒品反應，應該移送藥廠，但警方仍請她回警局製作筆錄佐證。

警方表示，一度懷疑警用的試劑遭汙染，但店員自行檢測也是如此，且出示合法藥廠的進貨單據，研判可能是實務上常見的「偽陽性」，慎重起見，已查扣167錠「卡馬西平」送驗，交由檢方釐清認定。不過若真的含愷他命，不太可能數顆才賣200元。

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(中時 )

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