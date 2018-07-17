加劇兩國緊張！揭酋長國鬥爭內幕 阿聯王子逃卡達求庇護

2018年07月17日 15:49 中時電子報 蔡萱

波斯灣國家對卡達的封鎖還沒解除，但阿拉伯聯合大公國的王子近日卻逃亡到卡達，揭露酋長國之間的鬥爭以及犯罪內幕尋求並政治庇護，成為首位對外批評該國領導人的王室成員，這也恐怕讓原本關係不好的兩國再次陷入緊張的關係。

據《紐約時報》報導，阿拉伯聯合大公國富吉拉（Fujairah）酋長國的酋長次子拉希德（Sheikh Rashid bin Hamad al-Sharqi），在今年5逃亡到以沙烏地阿拉伯為首多個國家封鎖、斷交的鄰國卡達，聲稱自己與領導階層不和，並揭露酋長國之間的黑幕，要求政治庇護。

現年31歲的拉希德上個月15日出現在卡達杜哈機場，他向卡達官員要求庇護，稱因為阿聯7個酋長國之間鬥爭不斷，而擔心自己的人身安全。目前卡達已經同意他暫居當地。

拉希德也透露在酋長國中，面積最大、且最富有的阿布達比的酋長的違法行徑罄竹難書，包括介入葉門戰爭、敲詐勒索和洗錢等犯罪行為，阿布達比的情報人員甚至強迫他們會數千萬美金給國外匿名人士。

拉希德稱阿布達比的埃米爾在沒有和其他6國的埃米爾事先商量的情況下，帶領阿聯的軍隊介入至今已經3年的葉門內戰，來對抗伊朗的盟軍，但比較小酋長國的士兵卻都被派到最前線，他也稱富吉拉酋長國在內戰陣亡人數比其他酋長國都還多，整體診王人數比官方公布的100人還多。

這也是阿拉伯聯合大公國47年以來，首次有7個皇室中的成員出面批評領導階層，儘管拉希德目前沒有提供任何相關證據。

拉希德也稱出面揭露這些內幕是因為希望引起外界的關注，同時希望可以保護家人不會受到阿布達比的威脅，「我是第一個離開阿聯酋，公開談論秘密的統治家庭成員。」

對此阿拉聯合大公國駐華盛頓大使館代表拒絕回應，富吉拉的酋長也無法連絡上。

(中時電子報)