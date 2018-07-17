洪仲丘案 兩旅長沈威志、楊方漢遭申誡懲處

2018年07月17日 16:22 中時 林偉信

269旅前少將旅長楊方漢。(中時資料照)

陸軍下士洪仲丘猝死案，前542旅旅長沈威志刑事獲判無罪定讞，但公務員懲戒委員會認為他與269旅前少將旅長楊方漢有行政違失，判決2人申誡處分，前542旅副旅長何江忠因導致公眾喪失對軍事單位執行職務的信賴，判決降2級改敘。

2013年即將退伍的洪仲丘因未經核准帶手機入營區，遭送禁閉懲戒後猝死，案發後引發百萬白衫軍走上街頭，桃園地檢署將沈威志等18人起訴，其中沈威志遭判處無罪定讞，何江忠則被依公務員故意剝奪他人行動自由罪判刑1年6月、緩刑2年確定。

除了刑事究責外，監察院也對沈威志等3人彈劾送交議處，公懲會審理後認為，少將旅長沈威志，對於依規定不應處以悔過懲罰的簽呈竟予核准，又未克盡職責，於收受洪仲丘求救簡訊後，草率處理，未能確實查明悔過懲罰的適法性。

公懲會指出，上校副旅長何江忠未盡其協助旅長之責，竟同意士官違反資安規定，以悔過懲罰相繩，更促使所屬加速辦理；楊方漢未盡督導職責，禁閉室設置不當、管理人員資格不符、致洪仲丘死亡案，引發社會震盪，重創國軍聲譽。

公懲會認定何江忠違反公務員服務法「公務員應謹慎、不得利用職務上之機會，加損害於人」將他判處降2級改敘，沈威志、楊方漢擔任旅長，卻違反該法「公務員應謹慎執行職務」等規定，各判處申誡確定。

(中時 )