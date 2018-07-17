百年保安林植樹 上百人植下700株苗木

2018年07月17日 15:55 中時 陳淑娥

外埔區17日舉行百年保安林植樹活動，種下700株杜鵑、桂花等苗木。（陳淑娥攝）

居民頂著烈日一起守護保安林。（陳淑娥攝）

東勢林區管理處長蕭崇仁（左四）等率領民眾植樹。（陳淑娥攝）

台中外埔區17日舉行百年保安林植樹活動，上百位居民在編號1407號保安林種植造林楓香、杜鵑及桂花等700株苗木，東勢林管理處更與水美社區發展協會簽訂國有保安林認養契約，充份展現政府與民間合作共同守護保安林理念。

「百年保安林、天天保護您」植樹活動，由東勢林區管理處長蕭崇仁、區長陳柏宏、立法院蔡其昌副院長特助施志昌、議長及副議長海線服務處秘書楊啟邦及吳敏濟議員助理、水美里長陳俊梁及三崁里長紀良章等共襄盛舉。

蕭崇仁表示，1407號保安林面積共約101公頃，林相覆蓋非常好，希望結合在地力量，才能有效維護保安林功能，未來這片保安林一定會成為守護大家的好鄰居。陳柏宏指出，保安林賦有保育水土及防護自然災害的效果，藉由活動宣導不得於保安林伐採或採掘草皮、樹根，讓這片保安林發揮應有生態保育功效。

上百位居民頂著大熱天一同守護森林，在編號1407號保安林種植造林楓香、杜鵑及桂花等700株苗木； 此外，東勢林管理處也與水美社區發展協會簽訂國有保安林認養契約，充份展現政府與民間合作共同守護保安林理念，也讓民眾更了解環境保護、森林維護水土保持及減少自然災害功能。

(中時 )