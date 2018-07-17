北市聯醫待遇差留不住醫師？ 北市府允調整薪水和假期

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台北市長柯文哲為醫師出身，太太陳佩琪則是北市聯醫小兒科主治醫師。議員許淑華今在議會指出，聯醫近5年有352名住院醫師，晉升主治醫師的僅87人，原因出在薪資比醫學中心低，假期也較少，留不住優秀人才，要求市府檢討；對此，北市衛生局長黃世傑允諾會研議調整薪資與假期，讓他們待遇不輸給台大醫院。

許淑華今在議會質詢指出，聯醫近5年住院醫師共招收352人，晉升為主治醫師卻只有87人，留任率24.7%。問題出在平平都是公立醫院住院醫師，台大、北榮等醫師有14天婚嫁、8天產檢假、10天喪假；聯醫醫師婚假卻只有8天、產檢假6天，喪假8天，零零總總加起來差了13天假。

從年薪來看，某醫學中心住院醫師年薪有128萬，聯醫則是101到144萬，總體薪資與其他醫學中心相差21％，難怪留不住人才。許淑華質疑，柯文哲是醫師出身，不知道這狀況嗎？

柯文哲坦言，不曉得有這狀況，細節要給總院長回答。但柯強調，太太是聯醫醫師，她薪水比自己還高，連他台大外科都比聯醫小兒科低，醫學中心醫師年所得比較高是因為值班比較多。

許淑華聽聞直言，這些都有數據，上述表格是在同樣的計算基準上比較的，聯醫住院醫師薪水就是比較低，她要求聯醫替住院醫師加薪20％，並增加婚假、喪假等假期，不要剝奪醫師的權益。

對此，聯醫總院長黃勝堅表示，會研議調整；衛生局長黃世傑則說，其他公立醫院住院醫師用約聘、聯醫是約用，會有不同休假規定，針對住院醫師部分，會用考核獎金來調整，讓他們待遇不輸給台大醫院，婚假、產假等假期也會調整。

(中時 )

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