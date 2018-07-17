試到沒卵子生不回白曉燕 白冰冰反廢死「咱沒那麼偉大」

白冰冰表示自己等於是受害者家庭的指標，堅決反對廢除死刑。(中時資料照片)

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中時電子報

藝人白冰冰今年4月送走了高齡94歲的老母親，而唯一的孩子白曉燕早在1997年就遇害過世，她花了1億元買下的豪宅，如今只剩她一人居住，冰冰姐說自己一個人自在，但更多的是寂寞，她曾試著做試管嬰兒，想把曉燕生回來，結果試到更年期回來仍未果，白冰冰說至今還留著女兒被從中港大排撈起時的照片，但現在談到曉燕已經不哭了，「但我不能忘記她曾經這麼可憐」。

白冰冰當年離婚，挺著大肚從日本返台，獨自含辛茹苦把孩子拉拔長大，據《鏡周刊》報導，白冰冰曾經她叮嚀女兒出門要小心，結果被曉燕糾正，說媽媽把人想得太壞了，「妳不是說這世界是美好的嗎？妳把它想成好的，它就會變好的」，白冰冰感嘆曉燕就是「善」的象徵，而在曉燕離開後，她曾經試著要把女兒生回來，沒想到做試管嬰兒一連做了16次，做到更年期到來，連最後一顆卵子都沒有了，「沒人像我這麼多次，這是金氏世界紀錄」，但還是沒成功，賺得再多名利都沒人可分享，人生永留缺憾，只有滿屋寂寞相陪。

而近來兇殺案頻傳，加上小燈泡案二審判決出爐，讓死刑存在與否再度成為熱議話題，談到此事，白冰冰收起哽咽，用嚴肅的語氣表示自己不只是演藝人員，還是白曉燕基金會的董事長，直呼：「我等於是受害家庭的指標！」，堅決反對廢死，激動地說：「你家沒孩子嗎？還是你的孩子沒碰到這麼痛苦的事？不要把自己的理想放在別人的血淚上面！」，甚至直言：「不要每個東西都跟美國比！咱沒那麼偉大！」。

(中時電子報)

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