何日君再來憶小鄧！「新北原創音樂劇節」今秋登場

2018年07月17日 16:05 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

「一代歌姬」鄧麗君已離我們而去28年，然「珍珠般晶瑩剔透」的歌聲仍讓人難忘！一曲〈小城故事〉扣人心弦、〈何日君再來〉訴說人生百態！小鄧的歌聲總是有著一股溫暖的魔力，永存於每個人的心中。

今秋來看新北看音樂劇！不只有小鄧美妙歌聲相陪，還有宮廷古裝、情境影集！今年迎向第二屆的2018新北市原創音樂劇節，被視為新北市城市行銷一大亮點，更是連結亞洲音樂劇不可或缺的平台。新北市政府與廣藝基金會共同主辦，以「任性的，唱出一朵花」為口號，邀集台灣、韓國三部令人驚豔的音樂劇，於9月7至23日於新北市藝文中心接力開唱、遍地開花，要讓觀眾徹底感受音樂劇浪潮的洗禮。

台灣除引進百老匯音樂劇外，在原創音樂劇上則走出不同的風景！繼2016年「華文原創音樂劇節」為台灣首創的大型音樂劇節，邀集台灣、大陸、香港等地優秀作品，匯聚華文區音樂劇創作能量。2018年放眼亞洲風潮，在懷舊經典《何日君再來》、宮廷古裝《王世子失蹤事件》、情境影集《不讀書俱樂部EP.2》三大精彩音樂劇的超強卡司號召下，相信將吸引更多觀眾走入劇場，感受那股流轉於演唱者與觀眾之間最直接的情感。

2018年放眼亞洲風潮，在懷舊經典《何日君再來》、宮廷古裝《王世子失蹤事件》、情境影集《不讀書俱樂部EP.2》三大精彩音樂劇的超強卡司號召下，相信將吸引更多觀眾走入劇場，感受那股流轉於演唱者與觀眾之間最直接的情感。

今年登場的音樂劇都是萬中選一，《何日君再來》是非看不可的經典，橋牽時代的記憶，以鄧麗君經典歌曲為題材，將時間拉回到80年代，三位離鄉背井追逐理想的女孩，各自懷有自己秘藏的故事與想念。搭配知名抒情音樂劇導演謝淑靖、金曲獎得主鬼才編曲家李哲藝，共同編創這部由經典金曲打造的時光隧道，讓觀眾找到與歷史呼應的線索，喚起心靈深處的共鳴。

韓潮音樂劇《王世子失蹤事件》劇照。（主辦單位提供）

韓潮音樂劇《王世子失蹤事件》，榮獲韓國音樂劇大賞最佳創作音樂劇及最佳導演獎，由劇作家韓A-Reum與導演徐在亨聯袂合作。講述宮內的調查庭上發現宮廷內侍在王世子失蹤時居然不在崗位上，從這個線索開始追查，試圖抽絲剝繭，卻發現各說各話，讓真相撲朔迷離。開始著手從宮中小人物的生活與感情一一釐清，卻發現這部推理故事，開始轉而成為一個悲劇的愛情故事。

由C MUSICAL製作的音樂劇「不讀書俱樂部」。（主辦單位提供）

由C MUSICAL製作的音樂劇「不讀書俱樂部」，是一部影集式的喜劇作品；第一集《冬之夢》，是首齣於韓國大邱國際音樂劇節獲獎的台灣音樂劇，第二集《我的心略大於整個宇宙》，由男主角周定緯入主「Warten書店」，飾演一名留學德國的音樂家，回到台北頂下一間獨立書店，在書店遇到因各種原因「不讀書」的人，延伸出關於親情、愛情與友情的故事。隨著第二集劇情逐漸推移，原有的故事線會如何開展、交會、延伸，也格外令人期待。

另「2018新北市原創音樂劇節」以在地元素結合國際交流，策畫韓國音樂劇論壇及製作工作坊兩場活動，分享音樂劇製作過程及演出規劃、觀眾培養、政府支援等主題，以對話和學習開啟深度交流。

(中時電子報)