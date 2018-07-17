日本腦炎「特別年」 新增4例都在加護病房

日本腦炎病例持續增加，民眾應提高警覺。（疾管署提供）

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中時

今年國內日本腦炎從南台灣開始全台各地蔓延，上周新增4例日本腦炎確定病例，分別在花蓮、宜蘭、桃園與雲林各1例，桃園的病例仍然意識不清中，今年已經累積26例日本腦炎創下6年來同期新高紀錄。

疾管署表示，新增4例個案年齡介於37至52歲，發病日在6月27日至7月6日，發病期間都有發燒、頭痛或意識障礙等症狀，目前他們都在加護病房治療中，而除桃園個案因意識不清尚無法詢問確切活動史。

國內今年已有26例日本腦炎病例創下6年來同期新高，分別為高雄市8例、嘉義縣與台南市各3例、彰化縣與南投縣各2例，其餘新北市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、屏東縣、花蓮縣各1例；2012至2017年全國同期的病例數是26、15、12、24、16與19例。

疾管署副署長羅一鈞說，這26例病例分布在新北、宜蘭、花蓮等13個縣市，應屬散發個案，不過，歷年日本腦炎每年在10至20例左右，今年已與2012年同期相當，算是較為特別的一年。

日本腦炎流行季節主要在每年5月至10月，病例高峰通常出現在6、7月，國內日本腦炎主要病媒蚊以三斑家蚊為主，常孳生於水稻田、灌溉溝渠、濕地等處，羅一鈞指出，炎熱天氣會讓三斑家蚊更活躍。

我國雖然從1968年後將日本腦炎疫苗納入常規接種，幼兒發病率已大幅降低，但目前發生個案多為40歲以上民眾，國人如果要在豬舍、鴿舍與水稻田等高風險環境附近活動，或自覺有感染之虞，可以自費接種。

(中時 )

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