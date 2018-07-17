前台電核電處股長坐百日冤獄 獲刑事補償40萬元

前台電核電處股長坐百日冤獄，獲刑事補償40萬元。(示意圖/達志影像)

友善列印
中時

前台電核能發電處土木課黃姓股長，被控在1999年間負責台電核一、核二廠「低放射性廢料貯存庫」等新建工程招標案時，涉嫌舞弊圖利廠商浮編工程預算，案經檢方起訴，黃經法院審理多年，獲無罪判決確定，因他在偵查中曾遭羈押102日，台北地院審理他提出的刑事補償案，認定以每日補償4000元，判黃可獲補償金40萬8000元。

檢方起訴台電公司，1999年辦理核一廠二號及核二廠三號低放射性廢料貯存庫等新建工程招標案時，時任台電核能發電處土木課楊姓課長，指示黃將機電工程成本估算工作交給施姓廠商處理，以便提高工程成本，浮編投標估算資料，施並期約事成後交付賄款，楊等3人經起訴移送法院審理後，都獲判無罪。

黃因在北檢偵查中，於2008年4月15日為檢察官向法院聲請羈押禁見，直到同年7月25日才獲交保，共羈押102 日，黃最後獲判無罪確定，因此提出刑事補償訴訟。法官審理認為，黃在調查局詢問、偵訊及羈押庭訊問時，都一再陳述並無犯罪，對遭羈押並無可歸責他的事由，考量他自由受拘束所受身體上及精神上痛苦、經濟損失、名譽減損及遭受羈押時間的長短等情狀，決定以每日補償4000 元為適當，共准予補償40萬8000元。

(中時 )

北檢籃球邀請賽 信望愛少年學園… 北市深夜連2槍擊案 19歲槍手向警…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。