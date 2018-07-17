侯友宜：民進黨讓觀光客都沒有進來

2018年07月17日 16:20 中時 譚宇哲

侯友宜今天下午前往林口區參加新北市青年農民聯誼會第二次會員大會。（譚宇哲攝）

新北市近年來許多夜市陸續倒閉，有議員批評新北市長朱立倫、國民黨新北市長參選人侯友宜是「夜市殺手」，蘇今受訪時表示上任後一定好好規畫，侯友宜則反酸說，因為民進黨讓觀光客都沒有進來，所以夜市的生意就困難很多。

侯友宜今天下午前往林口區參加新北市青年農民聯誼會第二次會員大會，侯友宜與在場青農熱情互動，還親自發送給每一個人「厚友誼」競選小旗，展現親和力。

媒體詢問是否來爭取農民票，侯友宜笑說，他一直在推動青年農民對農業的技術、食農安全還有科技行銷，帶動農業發展，所以都跟農民們非常熟悉。

現場媒體提到有議員批評朱立倫、侯友宜是「夜市殺手」，侯友宜說，夜市的生意是因為民進黨讓觀光客都沒有進來，所以夜市的生意就困難很多。

侯友宜說，夜市是一個非常幸福的好地方，有人情味道、有老味道，充滿回憶，只要把夜市變成像樂華夜市能夠百分之百防治油煙，帶動環保跟衛生，希望大家一起來。

至於對手蘇貞昌說上任後可以把夜市規畫得很好，夜市就不會倒了，侯友宜反酸，新北市傳統的老夜市生意都很不錯，只不過在做觀光客的夜市因為民進黨政府的政策問題，讓觀光客不敢來也沒有辦法來，所以生意受到影響。

(中時 )