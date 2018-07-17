郵政VISA金融卡升級　增支付管道、感應式刷卡

2018年07月17日 16:34 中時 陳祐誠

中華郵政推出感應式VISA金融卡提供紫、綠2種色系，讓民眾自行挑選。（中華郵政提供）

為滿足民眾日常生活支付所需，中華郵政公司宣布提升郵政VISA金融卡多元支付功能，7月25日起可在44家醫院繳納醫療費，或交自來水費與50種政府規費；另8月3日起推出感應式VISA金融卡，首波24間大型郵局提供即辦即領服務。

中華郵政公司主秘簡良璘表示，郵政VISA金融卡7月25日加入財金資訊公司「電子化繳費稅處理平台」，民眾可持卡繳納醫療費，包括台大、長庚、台北榮總、馬偕及秀傳等44家醫院，或繳納50種政府規費及公共事業費用（目前僅自來水費），也可利用手機下載「醫指付」APP註冊郵政VISA金融卡，透過行動支付方式輕鬆繳付醫療費用，省去排隊批價時間。

簡良璘說，中華郵政不會停下腳步，繼續擴大服務範圍，例如爭取繳納電費、瓦斯費等。

8月3日起，中華郵政也將推出感應式郵政VISA金融卡，兼具原郵政VISA金融卡國內存款／轉帳、國內外提款／刷卡消費功能，另新增感應式刷卡功能，持卡人可於貼有VISA標誌及感應識別符號水波紋之特約商店，輕鬆「嗶」付免插卡，享有快速結帳的便利。

感應式VISA金融卡提供紫、綠2種色系，供民眾挑選，首波全台共有24間大型郵局開辦此服務，且讓民眾即辦即領，較以往辦卡需等候3致5天才能領卡方便許多；9月3日起則擴大服務範圍，全台郵局皆可申辦，但只有353間郵局提供即時發卡，歡迎郵政客戶申辦。

中華郵政提醒，民眾若有意換新式卡片，必須攜帶身分證、印章及存摺，若有舊卡也要一併攜帶。

(中時 )