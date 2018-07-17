北市暴力犯罪頻傳 柯P：對死刑沒有明確態度

2018年07月17日 16:23 中時 張潼

北市近期暴力案件頻傳，日前死刑存廢議題也再度躍上媒體版面，旺旺中時媒體集團最新民調則顯示，有8成民眾反對廢除死刑。北市議員今詢問市長柯文哲對於死刑的態度？但柯表示，他對支不支持死刑「沒有很明確的態度」。

議員厲耿桂芳質詢時提到，北捷出現老鼠造成上百名乘客恐慌，顯示社會缺乏安全感，事實上，從鄭捷殺人、文化國小女童割喉案、小燈泡命案、上個月華山草原分屍案，都越來越可怕、一樁樁發生在台北市，到底怎麼了？她進一步要求，有意願競選連任台北市長的柯文哲，應該對死刑議題表態。

對此，柯文哲試圖說明對死刑的看法，但厲耿追問柯究竟支不支持？柯最後回答，「沒有很明確態度」。

另名議員王孝維則問柯文哲，昨日至今天凌晨北市接連發生2起槍擊案，作為市長，什麼時候掌控情況？柯說，警察局長中午向他報告。

王孝維不滿質疑，凌晨的事情怎麼會中午才知道？暴力事件這麼多，市長應該早上7點就知道；對此，柯解釋，台北市還是會有零星暴力犯罪，但破案時間現在都是用小時在算，該抓的全部都抓到了，警察有強大查緝能力，沒辦法保證沒有重大刑案，但會有強大查緝能力，警方總希望抓到再跟市長報告。

警察局長陳嘉昌也說，案發後急著和大安分局釐清案情，這2起突發事故會好好處理。

(中時 )