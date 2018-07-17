全國替代役藝文競賽作品 彰化醫院精彩展出

2018年07月17日 16:34 中時 鐘武達

黃瀚增和他與偏鄉小朋友共讀的自拍得獎攝影作品。（鐘武達攝）

從小就出國留學的黃瀚增以身為中華民國國民為榮，役期特別返台以英文專長到偏鄉小學服替代役，他用盡方法點燃孩童學習的熱情，更自拍和小朋友共讀的照片奪下全國替代役藝文競賽攝影組第1名，役政署17日在彰化醫院舉辦頒獎典禮並展出得獎作品，也讓各界見識臥虎藏龍的替代役。

全國替代役藝文競賽頒獎典禮在衛福部彰化醫院舉行，役政署長龔昶仁、彰化醫院院長謝文淮等人分別頒發徵文組、攝影組、微電影組得獎者，總計40多件得獎作品隨即在醫院藝文走廊展出，很吸睛。

在苗栗獅潭國小服替代役的黃瀚增，學習攝影才1年，除了勇奪攝影組第1名，創作的微電影也獲亞軍，是得獎者中的焦點。其實，他是個小小留學生，小學四年級就到大陸唸台商學校到國中畢業，並在澳洲就讀高中到研究所，雖然有機會入籍澳洲，但他說「我還是想當台灣人」，所以就回台服役。

徵文組第1名的是台北市北投區公所替代役游政璋，物理治療師的他負責照顧因公受傷的國軍同袍，更把與脊椎損傷的國明大哥之間的互動化為文字寫成《從心出發－擺脫桎梏的旅程》，字裡行間滿滿的情感，奪下徵文組第1名 。

剛從新北市消防替代役退役的鐘唯員，經歷短暫救人經驗後，決定用影像拍攝微電影，呈現打火英雄的辛苦，片名叫《替代役的逆襲》 ，他以消防替代役的視角拍出英文對白及空拍場景的打火兄弟救難記實，是微電影組冠軍 。

(中時 )