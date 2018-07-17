綠議員爆大群館未繳房屋稅 柯P坦言法律確實有漏洞

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中時

民進黨北市議員簡舒培今在議會爆出，文化大學大群館自拿到使用執照之後，從未繳過房屋稅，「侯友宜這樣適合當市長嗎？（柯文哲）市長會這樣子嗎？」

但柯並為正面回答，僅強調這的確是法律漏洞所致。

簡舒培今表示，位在士林區凱旋路11號上的大群館，如果依照1998年單一門牌房屋稅計算方式，房屋稅為房屋平定現值乘以稅率，也就是6萬4388.58元；但若是依現在該處有99個門牌來算，最小15.84平方公尺的現值、最大31.99平方公尺的現值來計算，每一個門牌的房屋現值都在10萬元以下，依《房屋稅條例》規定，住家房屋現值在10萬元以下免繳房屋稅。

簡舒培直言，大群館自拿到使用執照至今都沒繳過房屋稅，在場多少官員現在還有繳房屋稅？包括柯市長在內都在繳，但「你們1年有1000多萬租金收入嗎？」都沒有，那為什麼大家都要繳房屋稅，侯董卻不用繳？

柯文哲坦言，這有漏洞，可是這是國家法令；簡舒培激動質問柯「這樣公平嗎？這樣鑽法律漏洞可以嗎？這樣適合當直轄市長嗎？你自己有房子會這樣嗎？」她還說，房屋稅是地方稅，侯不繳房屋稅就是柯文哲收不到錢。

但柯沒正面回應，僅表示，同意，這是法律漏洞。

不過，隨後議員戴錫欽質疑柯，每次講話都不精準，引起誤會不能怪別人，像大群館房屋稅問題，有議員質疑就說是鑽法律漏洞，為什麼不能說是合法節稅？柯聽聞直說，對啦對啦，你這樣講比較好，你講得對啦。

(中時 )

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