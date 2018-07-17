超萌！小丘多彩海蛞蝓現身大潭藻礁

2018年07月17日 16:37 中時 廖德修

因中油第三天然氣接收站開發案，可能面臨被破壞的大潭藻礁，一年多來屢屢出現驚奇。繼去年發現國內一級保育類的「柴山多杯孔珊瑚」、今年6月發現國際禁捕的「紅肉ㄚ髻鮫」後；本月15日晚間又驚喜發現「小丘多彩海蛞蝓」！

這兩隻可愛小生物體長約2.5公分，乳白色背部有明顯的紫紅色大小斑點，橢圓形身體邊緣有一圈鉻黃的色帶，色彩鮮豔非常醒目。蠕動時柔軟的身體隨著礁體的凹凸帶動著頭部兩隻觸角前後左右搖擺。背部尾端則有羽毛狀的鰓是呼吸器官，也會伸縮自如。

當牠們在藻礁潮池裡爬行時被參與大潭藻礁夜觀的人發現，立即吸引上百位參與者的目光，看過的人都直呼好可愛、太美了、超療癒的。16日晚上志工持續前往大潭藻礁做觀察，再度發現原先小型潮池裡的兩隻小丘多彩海蛞蝓，隨即以手機錄影存檔，並請教海洋生物專家。

研究海洋生物頗有心得的成功大學水科技研究中心副主任邱郁文博士表示，此生物學名為Chromodoris tumulifera，2013年連江縣進行馬祖東莒花蛤保護區生物調查時首度於大陸沿海記錄，中文名稱暫定「小丘多彩海蛞蝓」。2015年金門縣洪清漳老師於金門縣烈嶼再度紀錄，並以「隆線多彩海牛」為名發表。大潭藻礁潮間帶潮池於7月15日發現紀錄，為本物種於台灣本島的第一筆正式紀錄。

邱郁文說，大部分裸鰓類食性專一或狹窄，因此許多後鰓類出現的時間和棲地有相當的選擇性。由此可研判大潭藻礁正是小丘多彩海蛞蝓的棲地，也不排除此時正是繁殖季節。

去年5月中油顧問、即濕地學會公開表示大潭藻礁生態不好、生物不多；然而一年多來由中研院生多中心和東海大學研究團隊所做的調查顯示，大潭藻礁生態比觀新藻礁還要好。現在一般民眾到大潭藻礁夜觀都可發現未登入紀錄的物種，足證此地的生物多樣性十分豐富。

學者和環團再藉此次發現的小丘多彩海蛞蝓呼籲經濟部及中油公司，早日另謀規劃更適合北部天然氣接收站的安全且有效能的場址，維護大潭藻礁的豐富生態。

(中時 )