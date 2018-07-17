復仇式色情恐嚇頻傳 婦援會立法推「禁制令」全面杜絕

2018年07月17日 16:37 中時 李宜秦

隨著網路科技發達，「散布性私密影像」的犯罪行為日漸嚴重，婦女救援會自2017年起邀請專家學者開會，研擬出《侵害個人性私密影像防制條例》立法草案，其中不僅對此犯罪行為作出明確定義與罰則外，更參考家暴保護令制度，提出「禁制令」規範，除了預先杜絕潛在危機、禁止外流照片外，也對事後刪除照片等措施有所規範。婦援會將於8月6日在立法院開公聽會，期望能盡快將草案排進立院審查。

婦援會指出，今年4月關於私密影像外流的新聞事件高達29件，加害人常以散布私密影像為手段，恐嚇威脅被害者不得分手或要求發生性行為，然而台灣目前並無專法處理此類案件，且通常刑期不長、罰金不高，難以達到嚇阻效用。

婦援會提出的《侵害個人性私密影像防制條例》中明定，只要是未經同意以各類工具紀錄他人性私密行為者，必須處以5年以下有期徒刑；未經同意散布他人性私密影像者，處以6個月以上、5年以下有期徒刑；若以私密影像恐嚇者處以3年以下有期徒刑；以強制暴力威脅迫害被害人者，處以5年以下有期徒刑。

《侵害個人性私密影像防制條例》草案參考《家庭暴力防治法》中的保護令規定，提出「禁制令」制度。當法院認定個人性私密影像有外流事實或疑慮時，便可核發，建立「預防性刪除」法源。禁制令除禁止加害人外流影像，同時命令加害人事後須向網路平台等要求刪除外流的影像，並須負擔移除影像費用。

禁制令同時禁止加害人騷擾、跟蹤被害人，令其遠離被害人經常出入的特定場所，加害人若違反禁制令，將處以3年以下有期徒刑與100萬元以下罰金。該草案同時參考《性侵害犯罪防治法》，當被害人接受偵查或審理時，得有家屬、醫師或社工陪同，並應採取適當隔離措施。

該法草案將網路平台、電信事業等企業經營者納入規範，警察機關在被害人報案且受理後24小時內，應通知業者移除網頁內容並保全證據，業者接受通知後24小時內須配合辦理，若不配合可罰20萬到100萬罰鍰。電視新聞等媒體也都不得報導或記載被害人姓名或其他可辨別身份等資訊，違反者處以10萬到100萬罰鍰。若在中華民國境外發生的案件，同樣適用該法。

婦援會表示在行政院進行的「CEDAW 第 3 次國家報告國外專家審查暨發表會」中，所提出的問題清單中明確寫到「復仇式色情恐嚇」問題，可見此問題刻不容緩。婦援會將於8月6日在立法院開公聽會，邀請各部會一同參與討論，之後將遊說立委連署，盡快將草案排入立院議程討論。

(中時 )