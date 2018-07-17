賴琳恩自曝喝醉像「無尾熊」：會緊抱著帥哥、美女不放

2018年07月17日 16:47 中時 林淑娟

賴琳恩劇中不斷喝酒。（KKTV）

李沛旭。（KKTV）

陳昊森床戲處女秀。（KKTV）

由李沛旭、賴琳恩、陳昊森主演的KKTV原創電速劇「彩虹六部曲」之《美男魚澡堂》播出後網友迴響熱烈，劇中澡堂猛男秀「大肌肌」，以及預告「男男吻情節」狂吸腐女粉與同志族群觀看。賴琳恩曝是第一次與這麼多的「陌生人」共浴，她在劇裡與李沛旭、陳昊森共飲名為「顛鸞倒鳳」的清酒，因此交換了靈魂，賴琳恩說，她飾演的花花是個傻大姐，戲中時常處於「喝醉」狀態，首集就喝醉，遇到喜歡的男生也醉，從頭醉到尾的演出，對她來說是一個很特別的經驗。

自己喝醉時會呈現什麼模樣？賴琳恩笑說，她喝醉時會想盡任何辦法在聚會中找到一位帥哥或美女，像無尾熊一樣巴著人不放，如果對方越是要掙脫，就會使盡力氣抱著對方，至少超過一小時，直到自己甘願放手。她坦言，老公已經習慣，但若老公在場，就只能巴著老公。

賴琳恩在《美男魚澡堂》飾演的花花是位傻大姊，但個性天真浪漫，賴琳恩透露老公最近到花店訂製了一個永生花的裝置藝術品，花上寫了「老公愛你」四字，流露滿滿的愛意，給她十足的驚喜。

李沛旭在《美男魚澡堂》飾演一位中年男同志，他透露剛開始接到演出提案時，製作方還擔心他太壯了，沒想到製作人詹仁雄卻虧說「李沛旭現在肥肥老老的很適合」，李沛旭聽聞後卻不覺得自己被「虧」，反而很享受自己現在「偏熊族」的體態，他原本是偏瘦體質，要長肌肉是很難的，「很開心有人注意到我現在的模樣，並且恰巧有合適的角色運用到其中」。他說，以往自己因習慣市場導向是喜歡男藝人有胸腹肌，因此不知不覺接受了市場的需求，但後來發現自己喜歡的是力量與肌肉尺寸，在體態方面才往「熊族」的方向去鍛鍊。

陳昊森戲裡突破演出，獻出「螢幕處女床戲」，他笑說，開拍前還在重要部位貼上衛生棉，靦腆的他坦言擔心自己會有生理反應，害羞說可以「遮一下」，「第一次拍床戲很緊張，男上女下的姿勢，在兩小時時間拍攝下，彷彿歷經一場一對一健身。」陳昊森笑說，好像在做「棒式訓練」一樣，沒那麼簡單。《美男魚澡堂》每週三、四晚上十點於KKTV、myVideo、GagaOOLala聯合首播；每週四、五起LINE TV、中華電信MOD上架播出。

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(中時 )