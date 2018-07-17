葉璦菱獨子ØZI首發片 坦言曾不看好：要不要唱芭樂歌

葉璦菱聽兒子OZI唱歌臉上滿是欣喜和驕傲。(粘耿豪攝)

友善列印
中時
葉璦菱送上金唱片祝福兒子。(粘耿豪攝)

歌后葉璦菱兒子陳奕凡(ØZI)推出首張個人專輯《ØZI：The Album》，葉璦菱今也特地前來站台記者會，有別於她的風格，ØZI曲風走嘻哈、饒舌路線，她曾懷疑過兒子這樣的音樂會不會紅，甚至還問兒子：「要不要做芭樂一點的歌。」且她過去從不聽嘻哈音樂，覺得只是一堆人在唸歌詞。

ØZI曾在美國伯克利音樂學院讀了一學期，19歲休學回到台灣做音樂，歷時一年半才產出這張專輯，對於媽媽曾建議他唱主流一點的歌曲，當時他只叛逆想：「你不懂啦！」現在則可以理解媽媽的擔心，但覺得只要媽媽聽了他的作品就能明白他的想法。他也說不擔心被外界貼上「媽寶」標籤，或是一直背著星二代光環，「我要感恩爸媽走這行，我才有這麼大的支持把音樂做到這程度，我覺得很棒，因為我是葉璦菱的兒子，如果純粹要叫我媽寶，那隨便你，我沒辦法停止你要叫我媽寶，但聽到我作品一定不會有這想法。」

葉璦菱今也帶著當年唱片公司送她的百萬元銷售專輯禮物「金唱片」送給ØZI，除了有傳承的意義，也希望兒子首次發片能夠有好成績，而ØZI則回送媽媽一張自己的特別版新專輯。ØZI說過去最喜歡媽媽的〈殘缺的溫柔〉，還曾改編唱給葉璦菱聽，但媽媽當時沒什麼反應，近期樂壇吹起復古翻新風潮，他笑說媽媽是重量級歌手，因此未來不排除和媽媽合作，幫她寫歌。

(中時 )

賴琳恩自曝喝醉像「無尾熊」：會… 「靈隱寺銅瓶」被遺忘700年後 現…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。