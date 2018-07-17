葉璦菱獨子ØZI首發片 坦言曾不看好：要不要唱芭樂歌

2018年07月17日 16:46 中時 蔡琛儀

葉璦菱送上金唱片祝福兒子。(粘耿豪攝)

歌后葉璦菱兒子陳奕凡(ØZI)推出首張個人專輯《ØZI：The Album》，葉璦菱今也特地前來站台記者會，有別於她的風格，ØZI曲風走嘻哈、饒舌路線，她曾懷疑過兒子這樣的音樂會不會紅，甚至還問兒子：「要不要做芭樂一點的歌。」且她過去從不聽嘻哈音樂，覺得只是一堆人在唸歌詞。

ØZI曾在美國伯克利音樂學院讀了一學期，19歲休學回到台灣做音樂，歷時一年半才產出這張專輯，對於媽媽曾建議他唱主流一點的歌曲，當時他只叛逆想：「你不懂啦！」現在則可以理解媽媽的擔心，但覺得只要媽媽聽了他的作品就能明白他的想法。他也說不擔心被外界貼上「媽寶」標籤，或是一直背著星二代光環，「我要感恩爸媽走這行，我才有這麼大的支持把音樂做到這程度，我覺得很棒，因為我是葉璦菱的兒子，如果純粹要叫我媽寶，那隨便你，我沒辦法停止你要叫我媽寶，但聽到我作品一定不會有這想法。」

葉璦菱今也帶著當年唱片公司送她的百萬元銷售專輯禮物「金唱片」送給ØZI，除了有傳承的意義，也希望兒子首次發片能夠有好成績，而ØZI則回送媽媽一張自己的特別版新專輯。ØZI說過去最喜歡媽媽的〈殘缺的溫柔〉，還曾改編唱給葉璦菱聽，但媽媽當時沒什麼反應，近期樂壇吹起復古翻新風潮，他笑說媽媽是重量級歌手，因此未來不排除和媽媽合作，幫她寫歌。

(中時 )