中市教育局長與教師交流推動翻轉教學方案

台中市教育局長彭富源(中)與教師們透過交流，推動翻轉教學方案實踐！（陳世宗攝）

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台中市政府教育局鼓勵教師創新教學，推動創意教學想法轉化為具體行動方案，今年挹注2000萬元補助74個亮點學校創新課程方案、685個教師學習社群運作，建置教師共備基地、簡化行政流程教師揪團共學服務等。教育局長彭富源說，藉由下而上、支持教師專業自主，培養學童多元學習能力。

教育局指出，去年該局整合各科室行政支援力量投入560多萬元經費。如清水國小陳維民「數學夢想家系列工作坊」；大元國小蘇明進「數位資訊融入教學」；台中一中陳光鴻「2018台中跨領域教育年─跨校表達力課程」；中港高中彭甫堅「數學咖啡館年會」等，獲得廣大迴響。

彭富源表示，今年台中市在第二屆親子天下創新100入選學校教師中，囊括9個團隊，包括實驗教育機構、實驗教育學校、10所完全中學組成的Top10策略聯盟、教育局課程督學鍾昌宏帶領的Sci-Flipper跨校社群等。

彭富源率局內科室主管傾聽得獎教師及團隊教學創意需求，涵蓋深耕數學、科學探究體驗教育、研發跨域PBL課程設計、完善教師跨校共備社群運作機制、打造教師跨校研發創新教案基地，發展「優遊台中學」校訂選修課程、研發創意桌遊教材教具、協助偏鄉實驗學校資源改善等層面。

彭富源強調，市府推動創意發想具體實踐成為教育創新計畫，今年已挹注2000萬元補助74個亮點學校創新課程方案、685個教師學習社群運作，及建置教師共備基地、簡化行政流程教師揪團共學服務等；鼓勵由下而上的教師專業自主發展，持續深耕教育發展。

(中時 )

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