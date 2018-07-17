馬公湖西供油中心油槽漏油事件 中油致歉並懲處失職人員

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中油馬公行銷中心湖西供油中心16號油槽(3,000公秉)發生漏油事件引發各方抨擊。對此，中油發佈新聞稿表示，公司5月2日發現該油槽維修情況異常，查出去(106)年油槽底板油料滲漏，為避免汙染擴散，已於庫區邊界設置地下攔截設施，並規劃後續整治措施，對於失職人員已各記大過乙次處分。中油為此鄭重向國人致歉。

中油指出，油品行銷事業部嘉義營業處於5月2日發現16號油槽滲漏後，立即召開緊急會議並成立處理應變小組，進行汙染調查整治，該事業部並成立專案小組全力善後。

6月底完成湖西供油中心初步汙染調查發現，該場址土壤汙染濃度雖未超出土水法標準，惟場址庫區內淺層土壤（地下2-3米深度）有汽油類汙染物蓄積。

為避免汙染擴散，中油已於庫區邊界設置地下攔截設施，並規劃妥後續整治措施（含物理、化學、生物等工法），目前正辦理土壤汙染整治發包作業，積極進行後續整治工作，希望將影響降至最低。

中油強調，土壤及地下水是否遭到汙染，當地環保局已取樣，中油將靜待調查結果出爐，全力配合環保局相關作業。對於失職之經理、管理師，已分別給予大過乙次處分，經理並調任非主管職務。

中油內部採分層管理制度，汽油外洩狀況依規定應要通報，但可能因該油槽容量較小，油庫主管自行判斷不通報，並以推斷方式填報油位，未依實際值填寫，因此，湖西油庫主管及經理各被記一支大過，並調離該單位。

(工商 )

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