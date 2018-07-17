色狠運將出獄想續前緣 反被分居24年妻離婚成功

有離婚協議未辦登記離婚無效，24年後妻訴離成功。(示意圖/達志影像)

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中時

劉姓計程車因性侵案，3年前假釋出獄後，竟提告已「離婚」分居20多年的林姓前妻，主張雙方只簽離婚協議，未辦離婚登記，婚姻關係還在，法官認為劉提確認婚姻關係存在是有理由，但林女訴訟中反提離婚訴訟。案經台北地院審理，法官認為2人分居超過24年，且劉因性侵案被判刑，雙方婚姻有難以維持婚姻的重大事由存在考，判准兩人離婚。

劉姓計程車司機愛慕咖啡座女服務員，遭拒後竟載往中部性侵對方，被依妨害性自主罪判刑8年6月確定，劉2015年假釋出獄後，隨即向林姓前妻，提起確認婚姻關係存在訴訟。劉主張，他們在1992年12月24日，在台北辦婚宴，但未辦理結婚登記；隔年6月雙方雖簽署協議離婚書，但他並無離婚真意，且也沒有辦離婚登記，不符法定要件，兩造婚姻關係仍存在，依法訴請確認兩造婚姻關係存在。

早已再婚的林女，無端被前夫提告要求確認婚姻係存在，非常不以為然，她反控劉當年婚後不務正業、沉迷賭博，甚至要錢花用，才會導致雙方婚姻破裂，簽署離婚協議書，自此分居24年；且前夫犯下性侵案後，婚姻早無法維持，反訴請求裁判離婚。

北院法官審理認為，雙方當年確實未辦離婚登記，劉訴請婚姻係存在是有理由，但雙方分居超過24年，依林女所述情況，以常情審酌，一般民眾若面臨配偶犯下性侵案，都不願再維持婚姻，可見婚姻已生破綻，且男方長時間入獄，是夫妻間無法共同生活的主因，可歸責程度較高，判准離婚。

(中時 )

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