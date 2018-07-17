邀AV女優辦活動欠稅百萬 原味內褲恐遭查封拍賣

曾經拍攝明日花綺羅寫真集的攝影師蕭文厚，8年前成立又水整合設計公司，但因欠下200多萬營業稅，國稅局多次催討不成，若在7月底提不出清償計畫，將會查封公司有價值的財產並拍賣。（圖／取自IG）

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曾經拍攝明日花綺羅寫真集的攝影師蕭文厚，8年前成立又水整合設計公司，但因欠下2015年、2016年營業稅200多萬，經多次催討不成，國稅局等單位將案件移送給執行署士林分署，蕭若在7月底提不出清償計畫，執行官預計8月初到又水整合公司查看剩餘財產，將會查封公司有價值的財產並拍賣。

蕭告訴執行官，又水已經沒有財產，只剩下上百面正版的AV女優的DVD，以及寫真偶像的T恤，執行官說，還要再「上網查查」女優到底紅不紅，如果賣不出去的話，也不會查封作為扣抵財產，免得賣不出去還要還給義務人。

士林分署表示，又水整合公司負責人蕭文厚積欠國稅局、勞保局總計200多萬，蕭陸續償還15萬、37萬元，剩下50多萬待清償，之後，又水公司欠款案件陸續由送至執行署，目前還欠146萬多元。

日前，執行署通知蕭說明，要求他提出清償計畫，他原本說分做10期，每期償還8萬元，但真的沒錢，公司也沒有財產，希望執行官能「再給一點時間」。執行官考量，蕭之前有償還50多萬，要求他7月底提出清償計畫。

執行官表示，蕭雖然提出DVD光碟，但並沒有詳細說明價值，T恤也已經是庫存貨，是否具有財產價值，也要到現場看完之後才能評估。

又水整合設計公司近年轉向日本，邀請AV女友來台，還安排與粉絲互動，包括明日花綺羅、紗倉真菜、尾上若葉，還拍攝寫真集《綺・墨》，目前因欠稅遭執行署盯上，7月底若不能提出讓執行官滿意的清償方案，公司過去的推出商品，像是愛的抱抱、膝枕及原味內褲，都有可能遭查封並拍賣。

(中時 )

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