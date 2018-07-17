主張年改20年前就要改 柯P：現在改真的很慘

2018年07月17日 17:17 中時 陳燕珩

年金改革新制上路，引發諸多爭議，台北市長柯文哲今在議會答詢，議員陳彥伯問及市府考慮比照新北、花蓮等縣市提釋憲？柯直呼，「這麼多人提，我們就不需要提了啊，」但他也強調，年改應該20年前就要改了，現在改真的很慘，違反法律的基本原則。

陳彥伯今在議會質詢指出，年金改革後，很多軍公教退休人員權益受損，許多縣市政府對法律有疑慮，花蓮、金門、南投和新北等縣市都提出釋憲，甚至成立網站幫忙民眾處理相關問題，但是北市府什麼都沒有，毫無動作，是在睡覺嗎？

柯文哲說，年金改革20年前就應該改，現在才改真的很慘，近期市府會開座談會，看有沒有什麼可以幫忙的地方。陳彥伯追問，會不會考慮提釋憲？柯文哲說，有退休校長問過他，「我說你們去提啊，我不反對。」但已經有那麼多人提釋憲了，還需要北市來提嗎？

北市副市長鄧家基說，北市退休公務員陸續有提訴願和陳情，市府有提供協助，專案小組未來會召開座談會，想一些對市府退休公務員的關懷跟照顧措施。

不過，陳彥伯對這答案不滿意，追問提個釋憲很難嗎？一直扭扭捏捏好意思嗎？柯回應，老實講他也覺得很頭痛，這是很難的題目，回去會討論看看，問題是這還可能再改嗎？

隨後議員戴錫欽繼續追問，稱釋憲是最後一條救濟的路，市長應表示態度。柯文哲說，年金改革真的很慘，他自己就是被改革的人，可以討論看看，但是好不容易走到這裡，還要繞回去，真慘。

(中時 )