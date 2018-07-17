「靈隱寺銅瓶」被遺忘700年後 現身台灣！

2018年07月17日 17:04 中時電子報 綜合報導

銅瓶的「經山 靈隱寺 常置」的銘文，戴忠仁驚為「天瓶」。(戴忠仁提供)

銅瓶有「至元三歲在丁丑六月」的高浮雕銘文，立體有力。(戴忠仁提供)

靈隱寺赫赫有名是中國佛教聖地，資深主播戴忠仁近日發現一個有700年歷史的靈隱寺銅瓶出現在台灣，戴忠仁說這是佛教文物界的一項重大發現。

靈隱寺從創建至今有1600多年，漫長歲月曾經有許多次的損壞與整修，文革時也有一部分文物受損，但主建築群都還保留下來，可是古代的靈隱寺文物幾乎不曾在外界見過。

擔任《國寶檔案》主持人的戴忠仁，最近看到一張銅瓶照片後，驚為「天瓶」！因為這件銅瓶上面有鎏金銘文，顯示它來自靈隱寺，更有明確元朝的紀年款。戴忠仁說，這是前所未見的發現。

戴忠仁聽聞這件銅瓶將在8月下旬於台北公開拍賣，因此請沐春堂拍賣公司先讓他觀賞這拍品，他說這件銅瓶體積碩大，高度有50公分，造型端正優美，氣勢恢弘，非一般寺廟和佛堂的供瓶，上面有「至元三歲 丁丑六月」的銘文，也就是西元1337年，元朝元惠宗時期。另外還有「經山 靈隱寺 常置」的銘文，戴忠仁表示這是第一次有明確是靈隱寺的古代供器被發現，而且距今有700年時間，仍然保存完整，真是奇蹟。

戴忠仁花了相當時間去探究這件寶物，並且製播專輯，將在7月23日晚間11點於人間衛視《國寶檔案》播出「被遺忘七百年的靈隱寺銅瓶」。

(中時電子報)