「靈隱寺銅瓶」被遺忘700年後 現身台灣！

戴忠仁在節目中介紹7百年前的靈隱寺銅瓶。(戴忠仁提供)

友善列印
中時電子報
綜合報導
銅瓶的「經山 靈隱寺 常置」的銘文，戴忠仁驚為「天瓶」。(戴忠仁提供)
銅瓶有「至元三歲在丁丑六月」的高浮雕銘文，立體有力。(戴忠仁提供)

靈隱寺赫赫有名是中國佛教聖地，資深主播戴忠仁近日發現一個有700年歷史的靈隱寺銅瓶出現在台灣，戴忠仁說這是佛教文物界的一項重大發現。

靈隱寺從創建至今有1600多年，漫長歲月曾經有許多次的損壞與整修，文革時也有一部分文物受損，但主建築群都還保留下來，可是古代的靈隱寺文物幾乎不曾在外界見過。

擔任《國寶檔案》主持人的戴忠仁，最近看到一張銅瓶照片後，驚為「天瓶」！因為這件銅瓶上面有鎏金銘文，顯示它來自靈隱寺，更有明確元朝的紀年款。戴忠仁說，這是前所未見的發現。

戴忠仁聽聞這件銅瓶將在8月下旬於台北公開拍賣，因此請沐春堂拍賣公司先讓他觀賞這拍品，他說這件銅瓶體積碩大，高度有50公分，造型端正優美，氣勢恢弘，非一般寺廟和佛堂的供瓶，上面有「至元三歲 丁丑六月」的銘文，也就是西元1337年，元朝元惠宗時期。另外還有「經山 靈隱寺 常置」的銘文，戴忠仁表示這是第一次有明確是靈隱寺的古代供器被發現，而且距今有700年時間，仍然保存完整，真是奇蹟。

戴忠仁花了相當時間去探究這件寶物，並且製播專輯，將在7月23日晚間11點於人間衛視《國寶檔案》播出「被遺忘七百年的靈隱寺銅瓶」。

(中時電子報)

葉璦菱獨子ØZI首發片 坦言曾不看… 爸爸是綜藝主持天王 胡釋安竟成…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。