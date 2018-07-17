爸爸是綜藝主持天王 胡釋安竟成《20之後》「句點王」

胡釋安、Janet等人開心出席殺青宴。（公視）

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賀一航等藝人出席殺青宴。（公視）
《20之後》殺青宴超熱鬧。（公視）

公視《20之後》正式宣告殺青，預定在9月底上檔播出。16日晚擺酒席款待劇組，主角江沂宸、林孫煜豪開直播，氣氛熱烈嗨翻全場；謝怡芬（Janet）、藍鈞天跟海裕芬則輪番獻吻導演。劇中20歲左右年輕一輩由鄭靚歆、胡釋安、江沂宸、林孫煜豪等主演，幾個月拍攝下來眾人感情極佳。胡瓜兒子胡釋安戲裡木訥，戲外還被江沂宸封「句點王」。

張翰、賀一航殺青宴同桌，賀一航表示，自己劇中角色是熱愛足球的保全，「我管東管西，有任何疑難雜症都會雞婆地擺平」，還開玩笑說「我們這些老屁股是來襯托他們年輕人的」。江沂宸問：「那賀大哥昨晚世足有贏錢嗎？」，張翰立刻搶說：「今天已經換車了！」賀一航趕緊解釋：「這全民運動啦，我支持克羅埃西亞！」還笑說：「我只押200而已啦……你們會相信嗎？」

海裕芬表示，當初導演找上她，要她「超齡演出」，她還以為自己要詮釋20歲年輕人，後來才知道要演個單親媽媽。Janet也說，跟朋友聊天要演《20之後》，朋友不可置信問「你要演20歲嗎」，惹來Janet白眼，Janet形容「其實這齣戲是個年輕、可愛的故事」。

現場開直播的江沂宸劇中角色「品妤」是個愛玩線上直播的年輕人，她卻說「我本人有直播尷尬症」。另位年輕主角葉慈毓透露與Janet、藍鈞天、海裕芬「曾是同學」，原來早在3年前便共同在表演課上一起學習、結下合作之緣，葉慈毓說「很高興可以跟同學們一起合作」。

《20之後》殺青酒因上周颱風假緣故延遲一周辦，昨恰是演員林子熙生日，同桌的海裕芬、顏毓麟、禾語辰也吆喝眾人齊唱國語、台語、粵語版生日快樂歌，令她開心不已。

(中時 )

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