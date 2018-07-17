川普對普丁軟弱近乎諂媚 全美齊罵「賣國賊！」

美國總統川普與俄羅斯總統普丁召開歷史性峰會，對俄國態度友善得誇張，國內一片罵聲，譏這是場「叛國峰會」。川普對熱搜字的影響力也再現，賣國賊等字都紛紛登上搜尋榜。
中央社引述赫芬頓郵報（Huffington Post）報導，雙普會記者會結束後，許多人紛紛上網，想搜尋一個能精準形容川普的字眼，許多知名網路字典公司紛紛加入戰局。
報導說，辭典出版商韋氏公司（Merriam-Webster）發布推文指出，川普與普丁兩人在赫爾辛基見面後，「叛國」（treason）、「賣國賊」（traitor）和「勾結」（collusion）等都成了最夯熱搜字。
線上字典Dictionary.com也跳出來為川蒲會引發的熱搜字釋義：「賣國賊，意指一個背叛他／她的國家，觸犯叛國罪的人。」
有些評論人士更不客氣，指這次美俄峰會根本是一場「叛國峰會」。
外界評論的焦點仍在美國情報機關調查俄國干預2016年總統大選的問題，在雙普會後的記者會上，川普並未就媒體提問釋疑，反過來質疑自家情報單位的結論。他告訴記者，普丁「極為堅決且強而有力地否認」，事後還推文道：「我們不能固守過去，身為全球兩大核子強權，我們必須和睦相處！」
川普這番發言引來美國國會議員嚴詞抨擊和奚落，民主黨人與共和黨人都說，川普在普丁面前顯得軟弱。
媒體批評更激烈，指川普對俄國總統近乎諂媚，丟盡美國顏面。連一向立場親近川普的福斯新聞頻道（Fox News）旗下主播史密斯（Shepard Smith）也痛批：「丟臉、可恥、叛國，這些詞彙都是用來描述川普總統今天在芬蘭首都赫爾辛基的言行。」
民主黨籍加州眾議員葛梅茲（Jimmy Gomez）指控：「在談論美國情報時川普完全與普丁站在一起，令人噁心，他無法捍衛美國就幾近於叛國，足令全體美國人民憂心。」
前任情報首長克萊佩（James Clapper）更直接說，川普對普丁逆來順受，是「天大的屈服」；前中央情報局（CIA）局長布瑞南（John Brennan）也直呼這「簡直叛國」。
(中時電子報)