川普對普丁軟弱近乎諂媚 全美齊罵「賣國賊！」

2018年07月17日 17:09 中時電子報 盧伯華

美國總統川普與俄羅斯總統普丁召開歷史性峰會，對俄國態度友善得誇張，國內一片罵聲，譏這是場「叛國峰會」。川普對熱搜字的影響力也再現，賣國賊等字都紛紛登上搜尋榜。

中央社引述赫芬頓郵報（Huffington Post）報導，雙普會記者會結束後，許多人紛紛上網，想搜尋一個能精準形容川普的字眼，許多知名網路字典公司紛紛加入戰局。

報導說，辭典出版商韋氏公司（Merriam-Webster）發布推文指出，川普與普丁兩人在赫爾辛基見面後，「叛國」（treason）、「賣國賊」（traitor）和「勾結」（collusion）等都成了最夯熱搜字。

線上字典Dictionary.com也跳出來為川蒲會引發的熱搜字釋義：「賣國賊，意指一個背叛他／她的國家，觸犯叛國罪的人。」

有些評論人士更不客氣，指這次美俄峰會根本是一場「叛國峰會」。

俄羅斯總統普丁在峰會結束後的記者會上送給川普一顆本屆世足賽所用的足球。本屆世足賽由俄羅斯主辦，但川普顯然對足球不感興趣。（圖／美聯社）

川普拿到足球後，隨手就扔給了坐在台下的第一夫人梅蘭妮亞。（圖／路透）

川普把普丁送他的足球扔給美國第一夫人梅蘭妮亞，第一夫人只好整場記者會都捧著這顆足球。（圖／路透）

外界評論的焦點仍在美國情報機關調查俄國干預2016年總統大選的問題，在雙普會後的記者會上，川普並未就媒體提問釋疑，反過來質疑自家情報單位的結論。他告訴記者，普丁「極為堅決且強而有力地否認」，事後還推文道：「我們不能固守過去，身為全球兩大核子強權，我們必須和睦相處！」

川普這番發言引來美國國會議員嚴詞抨擊和奚落，民主黨人與共和黨人都說，川普在普丁面前顯得軟弱。

媒體批評更激烈，指川普對俄國總統近乎諂媚，丟盡美國顏面。連一向立場親近川普的福斯新聞頻道（Fox News）旗下主播史密斯（Shepard Smith）也痛批：「丟臉、可恥、叛國，這些詞彙都是用來描述川普總統今天在芬蘭首都赫爾辛基的言行。」

民主黨籍加州眾議員葛梅茲（Jimmy Gomez）指控：「在談論美國情報時川普完全與普丁站在一起，令人噁心，他無法捍衛美國就幾近於叛國，足令全體美國人民憂心。」

前任情報首長克萊佩（James Clapper）更直接說，川普對普丁逆來順受，是「天大的屈服」；前中央情報局（CIA）局長布瑞南（John Brennan）也直呼這「簡直叛國」。

(中時電子報)