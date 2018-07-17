2018南投縣咖啡評鑑 專家︰南投咖啡品質優

2018年07月17日 17:17 中時 楊樹煌

▲2018南投縣咖啡評鑑活動，評審團隊進行嚴格評審情形。（楊樹煌攝）

▲南投縣咖啡評鑑，評審委員進行手沖再行官能評選，藉以評選出優質精品咖啡。（楊樹煌攝）

▲咖啡評鑑師賴育正指南投縣國產咖啡生豆品質提升幅度很顯著，且後製處理技術與觀念，進步腳步很快。（楊樹煌攝）

▲草屯農會總幹事蕭忠郁（中）中寮農會總幹事林裕堂（右）參觀咖啡評鑑展示參賽咖啡的生豆品質。（楊樹煌攝）

為提昇國產咖啡品質、強化市場競爭力，由南投縣政府、縣農會、國姓鄉農會、國立暨南國際大學觀光休閒與餐旅管理學系聯合舉辦的「2018年南投縣咖啡評鑑活動」，今17日起一連兩天在暨南大學邀集南投縣種植的優質咖啡農參與評鑑，採不分組方式進行，計有54件咖啡生豆參與。

此次咖啡評鑑，立委馬文君、縣議員邱美玲及縣內各級農會總幹事均應邀列席；會中並邀行政院農委會茶改場劉千如老師及咖啡評鑑專家賴育正等評審團隊，經由生豆特性鑑定、篩選，再以統一烘焙後比照SCA美國精品咖啡協會評鑑方式，進行官能評選，藉以評選出優質精品咖啡。

另在評鑑同時並同步辦理咖啡菁英講座，邀請咖啡博士邵長平老師、暨南大學吳淑玲教授分享咖啡主要成份及影響及品牌的趨勢，希望藉由講座提昇咖啡農友及民眾對於台灣咖啡的瞭解與喜好，也為台灣咖啡登峰造極併同觀光探索體驗寫下註腳。

咖啡達人、也是享譽國際的咖啡評鑑師賴育正表示，由南投縣咖啡評鑑，即可感受到國產咖啡生豆品質提升幅度很顯著，且後製處理技術與觀念，進步腳步很快。

國姓咖啡是全國唯一擁有產地認證標章的台灣咖啡，近年來經國姓農會積極推動，並多次辦理南投縣咖啡評鑑與展售品嚐活動，除了提昇台灣在地咖啡品質及知名度，並擴大行銷通路，期望台灣國姓咖啡品質和產量，能與各國優質咖啡並駕齊驅，達成未來與國際接軌目標。

此次參賽咖啡實力堅強，將在嚴格篩選後，評選出特等獎1名、頭等獎3名、金質獎5名、優等獎6名，並將於18日公佈得獎，同時在暨南大學史密斯會議廳舉辦頒獎典禮。

(中時 )