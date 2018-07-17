2018南投縣咖啡評鑑 專家︰南投咖啡品質優

▲國姓鄉農總幹事葉榮鑫主持南投縣咖啡評鑑開幕式。（楊樹煌攝）

友善列印
中時
▲2018南投縣咖啡評鑑活動，評審團隊進行嚴格評審情形。（楊樹煌攝）
▲南投縣咖啡評鑑，評審委員進行手沖再行官能評選，藉以評選出優質精品咖啡。（楊樹煌攝）
▲咖啡評鑑師賴育正指南投縣國產咖啡生豆品質提升幅度很顯著，且後製處理技術與觀念，進步腳步很快。（楊樹煌攝）
▲草屯農會總幹事蕭忠郁（中）中寮農會總幹事林裕堂（右）參觀咖啡評鑑展示參賽咖啡的生豆品質。（楊樹煌攝）

為提昇國產咖啡品質、強化市場競爭力，由南投縣政府、縣農會、國姓鄉農會、國立暨南國際大學觀光休閒與餐旅管理學系聯合舉辦的「2018年南投縣咖啡評鑑活動」，今17日起一連兩天在暨南大學邀集南投縣種植的優質咖啡農參與評鑑，採不分組方式進行，計有54件咖啡生豆參與。

此次咖啡評鑑，立委馬文君、縣議員邱美玲及縣內各級農會總幹事均應邀列席；會中並邀行政院農委會茶改場劉千如老師及咖啡評鑑專家賴育正等評審團隊，經由生豆特性鑑定、篩選，再以統一烘焙後比照SCA美國精品咖啡協會評鑑方式，進行官能評選，藉以評選出優質精品咖啡。

另在評鑑同時並同步辦理咖啡菁英講座，邀請咖啡博士邵長平老師、暨南大學吳淑玲教授分享咖啡主要成份及影響及品牌的趨勢，希望藉由講座提昇咖啡農友及民眾對於台灣咖啡的瞭解與喜好，也為台灣咖啡登峰造極併同觀光探索體驗寫下註腳。

咖啡達人、也是享譽國際的咖啡評鑑師賴育正表示，由南投縣咖啡評鑑，即可感受到國產咖啡生豆品質提升幅度很顯著，且後製處理技術與觀念，進步腳步很快。

國姓咖啡是全國唯一擁有產地認證標章的台灣咖啡，近年來經國姓農會積極推動，並多次辦理南投縣咖啡評鑑與展售品嚐活動，除了提昇台灣在地咖啡品質及知名度，並擴大行銷通路，期望台灣國姓咖啡品質和產量，能與各國優質咖啡並駕齊驅，達成未來與國際接軌目標。

此次參賽咖啡實力堅強，將在嚴格篩選後，評選出特等獎1名、頭等獎3名、金質獎5名、優等獎6名，並將於18日公佈得獎，同時在暨南大學史密斯會議廳舉辦頒獎典禮。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
三星 「廚魔」領鮮出航 郵輪也…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。