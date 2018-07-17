心路基金會辦「籃得好天天」 障礙青年打籃球建自信

邱宇辰與阿昱挑戰邊運球、邊搶答。 圖／心路基金會提供

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李宜秦
邱宇辰認為籃球對於不善與人相處的障礙者而言，是開啟互動的良好媒介，他說「籃球是我們的共同喜好，下球場後就多了共同話題」。 圖／心路基金會提供
珊珊媽媽陪著她一同參加比賽。圖／心路基金會提供

心路基金會與湯姆熊歡樂世界今於台北美麗華共同舉辦第八屆「籃得好天天」的公益記者會，基金會內籃球社的四位社員阿昱、珊珊、阿旺、小壹向愛心大使邱宇辰（毛弟）與璞園球星一同切磋籃球技藝，期望透過籃球運動讓障礙青年更融入社會，找到自己的興趣時也能獲得滿滿成就感。

「籃得好天天」比賽中設置「三對三」、「定點投籃」、「投籃機」、「趣味競賽」等組別，邀請智能障礙青年與社會大眾一同瘋籃球。毛弟表示籃球對於不善與人相處的障礙者而言，是開啟互動的良好媒介，他說「籃球是我們的共同喜好，下球場後就多了共同話題」。

患有自閉症的阿昱在人際關係上不太能順利與他人溝通，透過所愛的籃球才漸與夥伴們互動，因阿昱的籃球技巧頗好，社工將他安排在教學組內，讓他多了更多與人交流的機會，阿昱漸漸地能關心同儕、幫助他人，不再如同過去一般害羞，同時因為教學身份，多了一份自信。

另名患有中度智障的小壹心思細膩，但因病症使他的籃球技術不太能跟上其他社員腳步，某次三對三比賽分組中沒有被分到組別讓他非常難過，所幸有社工陪伴，讓他重拾自信，社工坦言「透過籃球比賽也能加強他們的挫折忍受力」。

透過籃球活動，障礙青年們找回自信，同時更能融入社會大眾。湯姆熊將於7月1日到8月31日在全台門市舉辦「投籃挺公益」活動，活動期間設有親子、情侶、閨蜜等打卡主題，邀請民眾響應，所有所得利潤都將捐給心路基金會，一同幫助障礙青年。

(中時 )

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