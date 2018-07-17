漏氣瓦斯鋼瓶流入市面 南市消保官清查3萬瓶僅1支有問題

2018年07月17日 17:28 中時 洪榮志

台南市政府提供民眾自主檢查家中瓦斯鋼瓶的辨別方式。（市府提供）

台灣保安工業公司進口3批插銷型瓦斯鋼瓶被發現部分產品會漏氣，台南市政府法制處消保官會同相關單位，連日來稽查轄內5處分裝場、6處驗瓶場，合計3萬多支瓦斯鋼瓶，僅查獲1支鋼瓶的安全閥有問題，研判多數已流入消費者家中，除繼續追查外，也籲請民眾自主檢查。

法制處表示，目前市面上約有7萬多個有問題的瓦斯鋼瓶安全閥，儘管多數都在宜蘭縣、新北市流通，但為保護市民居家安全，該處消保官仍聯合經濟部標準檢驗局、消防局及經濟發展局等單位，連日來分別稽查東山、學甲、官田、新市、仁德等區的分裝場及驗瓶場，合計3萬多支瓦斯鋼瓶，雖僅查獲1個鋼瓶的安全閥有問題，但研判多數已流入消費者家中。

法制處指出，民眾可立即檢視家中瓦斯鋼瓶的安全閥，如果上面有2個插銷，還同時標有TPA（代表台灣保安工業股份有限公司）、V2S-PA（型號）及2017-09、2017-10或2017-11（製造日期）等字樣，就是有漏氣之虞的產品，應立即停止使用，並通知鋼瓶上標示的瓦斯行更換瓦斯桶，或請鄰近消防隊協助。

法制處還說，如果市民因瓦斯鋼瓶閥更換衍生相關消費爭議或其他疑義，可撥打消費者服務專線「1950」洽詢，或前往台南市政府消費者服務中心申訴。

(中時 )