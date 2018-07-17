水試所人工繁殖成功 要高經濟牙鮃「請客點得起」

農委會水試所東部海洋生物研究中心成功建立「牙鮃」人工養殖技術。（游昇俯攝）

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游昇俯

國人常吃的「比目魚」這一泛稱中，鰈形目魚類的「牙鮃」（Paralichthys olivaceus），肉質白皙細緻，是日本料理店用來製作生魚片的高檔食材，但要價不菲，每公斤要1500、1600元。農委會水產試驗所投入4年研發，今年成功建立人工繁殖技術，可望推廣漁民，為國內水產養殖帶來新商機。

據國貿局統計，國內食用市售俗稱「比目魚」的魚類，主要進口自中國、格陵蘭、加拿大等國家，每年進口量多達8500公噸以上，高達15.3億新台幣。比目魚中的「牙鮃」，又名扁魚、皇帝魚，屬於溫水性底棲魚類，經濟價值高，日本、韓國適合養殖，但台灣則因地處亞熱帶，水溫較高受限，故國內市場仍多仰賴進口。

國內日本料理店多以活體進口牙鮃，每公斤價格約1500、1600元左右。水試所東部海洋生物研究中心主任何源興表示，牙鮃養殖成本約與石斑魚差不多，每台斤110、120元左右，今年水試所建立人工養殖技術，未來技轉給民間養殖業者，屆時牙鮃每台斤可售至500元，便是相當有利潤的養殖魚類新品系。

水試所東部海洋生物研究中心自103年，自韓國進口牙鮃魚苗進行培育，已達成熟體型。106年起開始繁殖試驗研究，利用溫差刺激成功誘導種魚自然產卵及受精，何源興說，水試所克服技術門檻，讓牙鮃受低溫刺激，當水溫回暖便會產卵；牙鮃採流水方式養殖，水溫控制在22至25度C，魚苗約一年時間便可長成成魚。

何源興說，研發牙鮃人工養殖，水試所每年約投入50萬元研究，希望增加國內養殖多樣性；他說，國內養殖鮭魚成本每公斤要2、3百元，魚苗還都是自國外進口，牙鮃這個新品系相當有發展性。何源興更提到，目前牙鮃價格偏高，希望人工養殖發展起來後，讓民眾「請客點得起」。

(中時 )

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