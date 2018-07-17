高思博團隊呼籲陳子敬提出泛藍整合方式 陳回應各自努力

高思博團隊發言人王家貞（中）等人邀請原本力挺陳子敬的蔡育輝（右）舉行記者會，一起對陳子敬溫情喊話。（洪榮志攝）

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下屆台南市長選舉，藍綠陣營均陷入整合困境。國民黨台南市長參選人高思博團隊4名發言人，17日與曾力挺無黨籍市長參選人陳子敬的國民黨議員蔡育輝共同舉行記者會，呼籲陳子敬提出合理的整合方式，共組泛藍聯盟推翻暴政。陳則回應說，時機已過，各自努力吧！

高思博團隊發言人盧崑福、王家貞、洪玉鳳及林燕祝舉行「親愛的陳子敬局長，我們一直等著您，攜手同心，廢除暴政」記者會，邀請原本力挺陳子敬的蔡育輝出席，一起對陳子敬溫情喊話，指唯有泛藍團結才能對抗民進黨暴政，也才能讓府城鄉親有好日子過。

洪玉鳳更說，20多年前國民黨推派林南生、陳榮盛2人參選台南市長，加上自行參選的林壽宏，泛藍陣營共有3人參選，分裂的泛藍輸了選舉，自此開啟綠色執政的時代。20多年後的今天，如果泛藍無法整合，歷史將會重演，國民黨一直肯定陳局長過去的努力，請局長回來，讓泛藍整合重新出發。

蔡育輝也強調，每天下鄉拜票，選民一定會追著他問，高思博與陳子敬是否會整合？何時能整合？支持者的焦慮全寫在臉上，支持者急甚麼？因為泛藍的選票只有3成多，林義豐搶走年輕人選票，再加上蘇煥智、許忠信瓜分，沒有整合只有兩敗俱傷，請陳局長為鄉親著想，選一個高思博能接受的評比方式一決高下，讓泛藍合體。

王家貞更代表高思博表示，國民黨會以最謙卑的心情，接受陳局長提出的合理評比方式；如果高思博輸了，他們也會力挺陳子敬選市長。

不過，陳子敬認為，過去他曾提出小雞選母雞的整合方式，但不被接受，如今時機已過，不要再機關算盡，大家各自努力吧！

(中時 )

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