沈陽新民第十七屆荷花節7月21日震撼來襲！好吃好玩還有免費門票！

(沈陽市旅遊發展委員會-新民旅遊)

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中時電子報
綜合報導

7月瀋陽人最期盼的一件事，莫過於每到盛夏就如約而至的新民荷花節，今年當然也不會缺席，2018年7月21日，來瀋陽仙子湖風景區，邀您共賞千畝荷花盛開的“醉”美景色。

本屆荷花節有哪些活動？哪些亮點？哪些福利呢？本屆荷花節以因“荷”而來，“醉”美新民為主題，以承載十七年新民荷花文化為依託，通過不同場景打造、不同形式展現2018不一樣的荷花節。在荷花節期間您可以乘遊船賞千畝荷花同時可以品味“醉”正宗的荷花美食，這都不是最關鍵的......2018年7月21日荷花節開幕式當天，景區免門票！

(沈陽市旅遊發展委員會-新民旅遊)

活動一：

荷花節開幕式

時 間：7月21日09:58

地 點：瀋陽仙子湖風景區會展中心廣場

活動內容：開幕式演出

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活動二：

荷文化情境展演

時 間：7月21日9:58—15:00

地 點：瀋陽仙子湖風景區景觀路沿線

活動內容：荷花仙子巡遊、荷韻茶藝表演、“荷花情”情景表演、穿越漢唐情景表演、荷風景書畫創作、傳統國學文化展演。

(沈陽市旅遊發展委員會-新民旅遊)

活動三：

荷韻新民傳統文化展演

時 間：7月21日

地 點：瀋陽仙子湖風景區會展中心廣場

活動內容：民間剪紙、傳統秧歌、民間書畫等表演活動

(沈陽市旅遊發展委員會-新民旅遊)

活動四：

荷花節祈福

時 間：7月21日

地 點：瀋陽仙子湖風景區藥王廟

活動內容：荷花節祈福儀式及放河燈等系列活動。

(沈陽市旅遊發展委員會-新民旅遊)

活動五：

“荷”你有約仙子湖露營節

時 間：7月21日

地 點：瀋陽仙子湖風景區會展廣場南側

活動內容：仙子湖畔星空單身party。篝火、烤串、啤酒

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活動六：

仙子湖首屆馬拉松大賽

時 間：7月22日7：00

地 點：瀋陽仙子湖風景區景觀路

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活動柒：

趙家套民俗民宿文化節

時 間：7月21日—8月20日

地 點：新民趙家套村

活動內容：在東北水鄉趙家套，體驗鄉村民宿、乘遊船賞水鄉風情、品荷花宴、篝火晚會等活動。

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活動八：

新民地產品牌展

時 間：7月21日—7月22日

地 點：瀋陽仙子湖會展中心西側景觀路沿線

活動內容：新民血腸、柳河溝香瓜、高臺子地瓜、梁山西瓜等特產及新民地區知名品牌產品在此展銷。

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活動九：

仙子湖絕地求生情侶城市賽

時 間：7月21日—7月22日

地 點：瀋陽仙子湖風景區CF基地

活動內容：史上最強“情侶吃雞”真實場景賽

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