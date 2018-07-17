榮陽團隊深耕越南 越南百年名校訪問團來台交流

兩所越南百年名校-Hanoi Medical University Đại học Y Hà Nội與Hanoi University of Pharmacy與陽明大學簽訂合作備忘錄，並在午宴中針對雙聯學位以及海外科研中心交換意見。(陽明大學提供)

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旺報
越南河內醫學大學副校長Nguyen Huu Tu(左)與陽明大學校長郭旭崧(右)簽署備忘錄。（陽明大學提供）

榮陽團隊執行衛生福利部「一國一中心」計畫，與越南強化醫療交流，7月17至18日陸續有三所越南頂尖的百年名校越南河內醫學大學、越南河內藥學大學、國立越南大學校長親自率團訪問陽明大學，雙方將簽訂合作備忘錄，讓來自三所越南大學的講師、助理研究員來陽明大學攻讀博士，未來也不排除向科技部申請在越南當地設置科研中心。

17日來訪的越南河內醫學大學與越南河內藥學大學都成立於1902年，是越南最古老的百年名校，兩校與陽明大學分別簽訂四項合作備忘錄，包含加強校際交流、碩士雙聯學位、博士雙聯學位以及海外科研中心合作，預計明天來訪的國立越南大學也將簽訂校際合作備忘錄。

陽明大學深耕越南多年，早在2009年就有越南籍教授來陽明大學學習生物晶片技術，2013年也因為罕見疾病「溶酶體儲積症」的醫療合作研究計畫，開啟雙方交流的橋樑。近兩年陸續吸引交換學生來台，去年陽明大學已接待32名的越南交換學生。今年截至目前已有31名來自越南的交換生，以及5名正在攻讀學位的碩士生，越南籍學生目前是陽明大學校內第4多的外籍生，僅次於印度、馬來西亞及史瓦帝尼。過去在友華生技捐款協助下，陽明大學已與越南河內理工大學建立良好關係，今天再增加三所越南頂尖醫藥大學，可望促進雙方更多的學術交流。

越南與台灣同樣面臨人口老化問題，且地理位置與台灣相近，無論在熱帶醫學傳染病防治、高齡健康、醫藥研發、醫療管理等領域，都能借助陽明大學的優勢，訓練生醫產業人才，促進台越醫療衛生與產業連結。

國立陽明大學國際事務長蔚順華表示，越南學生來到陽明多大多攻讀生物藥學、微生物及免疫學、中醫藥與國際衛生學程等研究所，台灣能以自身的優勢協助越南訓練生醫人才，也能讓本地生對東協國家有更多瞭解的機會，這些越籍學生回國後亦可成為台越產業發展的種子。這次雙方簽訂合作備忘錄，未來將近一步討論雙聯學位細節，讓雙方學生可以互相取得台越雙學位。

(旺報 )

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