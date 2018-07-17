從板模工到咖啡達人　曾文正寫一頁傳說

2018年07月17日 17:31 中時 沈揮勝

鹿篙社區「傳說咖啡」園區規模初具，巨大的咖啡豆標的意象相當引人矚目。（沈揮勝攝）

咖啡傳說的仿古門面。（沈揮勝攝）

傳說咖啡榮獲今年日月潭精品咖啡頭等獎。（沈揮勝攝）

果真是行行出狀元！只要用心投入，板模工人也可成為咖啡競賽大獎達人。中台灣知名的日月潭精品咖啡評鑑，今年破紀錄有67個樣件參賽，3件獲評頭等獎；其中1件出自魚池鄉鹿篙社區曾文正夫婦的「傳說咖啡」，他與妻子劉嘉玲的打拚過程，為在地產業譜傳奇！

47歲的曾文正，國中畢業後即遠赴基隆、台北學作板模，公路高架橋及住宅建物等灌漿之支撐結構，他都接觸過。在北部工作一段時間後，逐漸往中部南移，服完兵役退伍，又回到魚池鹿篙家鄉務農。

他說，1994年初返鄉種田，但還得到工地綁鐵、搭模，彌補務農收入不佳的經濟缺口。其間還專職代客烤大豬，在日月潭周邊擁有相當知名度。

921地震後，曾文正看到古坑咖啡作出相當知名度，再加上鹿篙地區原本在日據時代，即被視為栽植飲料作物最佳的區塊，除為當年日月潭紅茶重鎮，也確實試種過不少咖啡，後因二戰沒再延續而中斷，他覺得以家鄉環境條件，絕對可以種出最好的咖啡，於是利用大約2公頃的農林租地，找了苗木就把它們種下去。

咖啡栽植、採收、烘焙、行銷，每個環節都非常耗工；2公頃面積約6000坪，這照顧、處理起來可不是普通忙碌而已！況且夫妻倆對咖啡產業還真的是門外漢，因此每每聽到哪邊有人開研習班，就往哪邊跑。

他們堅持有機無毒的草生栽培法，雖然初植的過渡期間是搭種在檳榔園下，但為了咖啡品質，連檳榔樹都不敢噴農藥；就這樣摸索幾年，園裡結出豐碩果實，因品質符合是場需求，連古坑的咖啡農都跑過來蒐購。

2009年，曾文正、劉嘉玲添購設備，自己打拚努力，創出「傳說咖啡」品牌。

2011年，魚池鄉民余芳霞的咖啡豆在世界虹吸壺咖啡大賽中獲得亞軍，魚池咖啡開始受到重視；鄉長陳錦倫邀請知名的美式SCAA精品咖啡杯測師吳原炳為農友作有長期、有計畫性的授課與講解，傳說咖啡的栽植、製作技術步入正軌。

傳說咖啡為鹿篙社區產業寫下一頁傳奇，曾文正、劉嘉玲並不因此而滿足，這次評鑑成績為83.55分，差特等獎標準84分還有些許距離；歷年日月潭精品咖啡評鑑，到目前僅有2件超過84分，傳說咖啡能否達標寫下新傳說？且拭目以待！

(中時 )