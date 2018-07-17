14歲少女拒絕4閨密邀約 遭圍毆設局性侵

被害少女的乾姐事後在臉書PO出驗傷單。（譚宇哲翻攝）

友善列印
中時
被害少女遭閨密帶到河堤痛毆，過程還被錄影拍下。（譚宇哲翻攝）
被害少女的乾姐在臉書公開少女友人的惡劣行徑。（譚宇哲翻攝）

新北市14歲少女小芳（化名）日前拒絕閨密好友們的出遊邀約，15日凌晨竟遭閨密竟找來10多人到少女家堵人，將少女強押至蘆洲區成蘆橋下河堤圍毆，再將少女押到觀音山區的公廁內，任由其中一名男子性侵，事後少女在親友陪同下前往醫院驗傷並報警，警方目前已通知動手打人的4名女子及涉嫌性侵的男子到案，正進一步釐清案情。

被害少女的黃姓乾姐今天凌晨在臉書PO文指出，小芳與4名閨密過去時常在半夜相約出遊，日前小芳拒絕閨密半夜出遊的邀約，引發閨密不滿，不僅要求小芳償還出遊吃飯的費用，15日凌晨更帶著多名友人到小芳住處樓下堵人，並將小芳帶往蘆洲成蘆橋下河堤圍毆，過程還用手機錄影。

根據影片內容，4名閨密團團圍住小芳，對其叫囂、連呼巴掌，小芳嚇得一動也不動，任由曾經最好的朋友霸凌，鏡頭外更傳來圍觀友人陣陣嬉鬧聲。

不僅如此，黃姓乾姐指稱，小芳被毆打完後還被帶到五股觀音山上的公廁，任由其中一名閨密的堂哥性侵得逞，隨後又被帶下山再痛打一頓，造成其全身多處擦挫傷。

警方表示，已接獲少女報案，目前已通知疑似涉案的4女1男到案說明，將進一步釐清事發經過。

(中時 )

東勢警方埋伏4天 一次逮2通緝犯 面臨漏氣危機！ 苗栗還有912顆瓦…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。