14歲少女拒絕4閨密邀約 遭圍毆設局性侵

2018年07月17日 17:47 中時 譚宇哲

被害少女遭閨密帶到河堤痛毆，過程還被錄影拍下。（譚宇哲翻攝）

被害少女的乾姐在臉書公開少女友人的惡劣行徑。（譚宇哲翻攝）

新北市14歲少女小芳（化名）日前拒絕閨密好友們的出遊邀約，15日凌晨竟遭閨密竟找來10多人到少女家堵人，將少女強押至蘆洲區成蘆橋下河堤圍毆，再將少女押到觀音山區的公廁內，任由其中一名男子性侵，事後少女在親友陪同下前往醫院驗傷並報警，警方目前已通知動手打人的4名女子及涉嫌性侵的男子到案，正進一步釐清案情。

被害少女的黃姓乾姐今天凌晨在臉書PO文指出，小芳與4名閨密過去時常在半夜相約出遊，日前小芳拒絕閨密半夜出遊的邀約，引發閨密不滿，不僅要求小芳償還出遊吃飯的費用，15日凌晨更帶著多名友人到小芳住處樓下堵人，並將小芳帶往蘆洲成蘆橋下河堤圍毆，過程還用手機錄影。

根據影片內容，4名閨密團團圍住小芳，對其叫囂、連呼巴掌，小芳嚇得一動也不動，任由曾經最好的朋友霸凌，鏡頭外更傳來圍觀友人陣陣嬉鬧聲。

不僅如此，黃姓乾姐指稱，小芳被毆打完後還被帶到五股觀音山上的公廁，任由其中一名閨密的堂哥性侵得逞，隨後又被帶下山再痛打一頓，造成其全身多處擦挫傷。

警方表示，已接獲少女報案，目前已通知疑似涉案的4女1男到案說明，將進一步釐清事發經過。

(中時 )