台中市府追減預算藍、綠攻防16項4千多萬獲得保留

國民黨籍市議員在議事堂向市民致歉，表達已盡全力；呼籲市民睜大雙眼看清楚是哪些議員在為市府盲目護航！（陳世宗攝）

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台中市議會民進黨團舉行記者會，強調市府是合理滾動式的調整預算。（陳世宗攝）

台中市政府107年度總預算案，台中市議會臨時會中市府要追減6.2億餘元預算，引起國民黨團強力杯葛，抨擊攸關民生、社福及建設有77項，經政黨協商破裂採逐項表決，有61案通過追減、16案被否決。市府強調，提出的追減項目多為視實際狀況做滾動式調整，讓預算發揮最大效益。

台中市議會17日召開第2屆第14次臨時會，會中針對日前交通局長王義川在立委黃國書成立聯合服務處時，曾言語暗諷國民黨籍市議員等不當用詞，引起國民黨籍市議員強烈不滿，議長林士昌要求王公開道歉！王義川以「用詞不當、表示歉意」向議員們道歉。

針對市府要追減預算部分，國民黨提出77項反對市府刪減，黨團協商破裂，林士昌採逐條記名表決取捨。經藍、綠展開激烈預算攻防戰，攸關社會局、原民會、警察局、消防局等局處，所提出的16案追減預算4765萬餘元未獲通過外，其餘5億多元在綠營人數優勢下被刪除。

市議會最後決議，此次追加減預算審議通過數，歲入淨追加63億5776萬7000元，照案通過；歲出追加100億9417萬6000元，刪減9萬9000元；歲出追減6億2071萬8000元，不同意追減金額為4765萬4000元，歲入歲出短差市府自行調整彌平。

國民黨團書記長李中指出，今年初議會審查市府107年度總預算時，各局處浮編許多預算，還出示中央補助公文文號，在議會強度關山；經過不到4個月時間，市府竟提出減預算，顯示當初市府浮編濫編預算無法執行才提出追減。

民進黨團總召李天生說，國民黨說市府舉債太多，卻又不准市府追減，這次市府提出的追減案多為中央補助款調整，或市府將暫時用不到或標案結餘款，調整到目前急需的建設項目，藍營是平時擋預算習慣，現在「膝蓋反射」只要聽到「預算」兩個字就是要擋。

(中時 )

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